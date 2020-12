Gehrden

Nur 0,7 Prozent der Flächen im Stadtgebiet kommen für den Bau von Windkraftanlagen infrage. Diese sogenannten Potenzialflächen liegen bei Leveste (2,5 Hektar) und Redderse (28,2 Hektar). Darauf wird sich die künftige Planung konzentrieren.

Bürgerinitiative schreibt offenen Brief

Doch es gibt im wahren Wortsinn Gegenwind für die städtische Analyse. Die Bürgerinitiative (BI) Gegenwind Deistervorland hat in einem offenen Brief an die Stadt das Vorgehen des beauftragten Planungsbüros scharf kritisiert. „Was uns fassungslos macht, ist, dass das mit der Planung beauftragte Büro eine Fotosimulation vorgelegt hat, die als Grundlage der Beschlussfassung dienen soll und die massive fachliche Fehler beinhaltet“, bemängelte ein Sprecher der BI.

Das Planungsbüro hatte im Zuge seiner Untersuchung eine Fotosimulation erstellt. Sie soll dazu dienen, die visuelle Wirkung eines möglichen Windparks aussagekräftig darzustellen. Dafür wurden fünf exponierte Standorte an Ortsrändern oder Wegen ausgewählt, von denen aus der potenzielle Windpark mit Anlagen von einer Höhe von 250, 200 und 150 Metern bei Leveste und bei Redderse zu sehen ist.

Kritik am Verfahren

Dieses Vorgehen hat die BI kritisiert. Die mit einer Brennweite von 31 Millimetern und einem korrespondierenden Blickwinkel von 60 Grad aufgenommenen Bilder würden aufgrund des Weitwinkeleffekts zu einer Unterbewertung von Objekten im Mittel- und Hintergrund und zu einer Überbewertung des Vordergrundes führen. Konkret heiße das, dass die in der Simulation abgebildeten Windräder weiter entfernt und kleiner erscheinen, als sie es in der Realität seien. Richtig beziehungsweise fachlich zwingend erforderlich gewesen wäre die Verwendung einer Normalbrennweite von 50 Millimetern mit einem Blickwinkel von 39,6 Grad – womit die Sehgewohnheit und Raumwahrnehmung des menschlichen Auges so realistisch wie möglich abgebildet würden, betonte die BI.

Umstrittene Fotosimulation: Die Planungsgruppe Umwelt hat in einer Simulation 200 Meter hohe Windanlagen in Gehrden platziert. Hier der Blick von der Westseite des Gehrdener Bergs in Richtung Redderse. Quelle: Planungsgruppe Umwelt

Gegenwind spricht von „Verniedlichung“ der Anlage

Im Hinblick auf die Höhe würden die vorgelegten Fotosimulationen zu einer „Verniedlichung“ der Windkraftanlagen führen, bemängelte die BI. „Dies lässt entweder auf völlig fehlenden Sachverstand oder auf bewusste Manipulation pro des Windindustrieparks schließen.“

Bürgermeister ist verärgert

Bürgermeister Cord Mittendorf ( SPD) zeigte sich extrem verärgert über das Schreiben. „Das sind zum Teil böse Unterstellungen“, schimpfte er im Ausschuss für Bau- und Städteplanung. Mit der Fotosimulation habe die Stadt nur die Höhenunterschiede zeigen wollen. Auch Fachdienstleiterin Nicole Leubert kann die ganze Aufregung nicht verstehen und die Vorwürfe nicht nachvollziehen. „Eine Fotovisualisierung ist immer subjektiv“, sagte sie. Die Aufnahmen sollten lediglich zeigen, wie sich die Anlagen im Verhältnis zur Umgebung darstellen – als Ergänzung. Sie seien nicht Gegenstand einer Beschlussfassung, eine Höhenfestlegung sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorgesehen.

Stadt will möglichst große Abstände

Doch auch die Bürger sind skeptisch. Eine Redderserin bezeichnete die Fotosimulation als „Foto-Fake“. Darüber hinaus müsse zum Schutz der Bewohner eine Studie zum Infraschall und zur Hochwassergefahr in diesem Gebiet in Auftrag gegeben werden. Leubert besänftigte: „Es kommen nur Zonen in Frage, die alle Voraussetzungen erfüllen.“ Bei den Mindestabständen wolle die Stadt zudem einen hohen Schutzanspruch für die betroffenen Bürger festlegen. So solle der Abstand der Anlagen zur Siedlung 1000 Meter betragen, um die Lärmbelästigung, aber auch die „Belastung des visuellen Landschaftserlebens“ gering zu halten.

Seit Jahren Widerstand gegen Vorrangfläche

Fest steht aber auch: Das Verfahren wird von Protesten begleitet werden. In Redderse sowie in Barsinghausen und Wennigsen gibt es seit Jahren Widerstand gegen diese Windvorrangfläche und insbesondere gegen die gigantischen Dimensionen der dort geplanten Windräder. In Barsinghausen nicht zuletzt auch deshalb, weil dieses Gebiet zur Wasserschutzzone rund um das Grundwasserwerk der Stadt gehört und eine Gefährdung des Barsinghäuser Trinkwassers nicht ausgeschlossen werden könne, wie die Bürgerinitiative mitteilte.

Auch für Gehrden würden sich deutlich negative Folgen ergeben, wenn der Windindustriepark realisiert werden sollte. „ Redderse grenzt direkt an die Fläche, sodass die Einwohner dort von den negativen Auswirkungen eines Windparks betroffen sind“, sagte ein BI-Sprecher. Zudem würde der wunderschöne Blick vom Gehrdener Berg zum Deister zerstört. „Schlussendlich werden die Flügel der Windräder bei den geplanten Höhen auch vom Gehrdener Stadtgebiet aus über den Gehrdener Berg hinweg sichtbar sein.“

Politiker stimmen Änderung zu

Die Kritik der BI beeindruckte Gehrdens Politiker im Ausschuss allerdings wenig. Zwar forderte Lutz Fengler ( FDP), dass das Planungsbüro seine Fotosimulation noch einmal detaillierter erläutern solle, aber wie alle anderen Vertreter stimmte auch er für eine Änderung des Flächennutzungsplans für Windenergieanlagen. Helmut Meinecke ( CDU) betonte, dass die Stadt keine Verhinderungsplanung betreiben dürfe. Henning Harter ( SPD) erinnerte an die Energiewende „Wir wollen sie alle“, sagte er. Für seine Partei stehe im Bezug auf die Windkraft aber fest, dass es eine Höhenbegrenzung von 200 Metern geben müsse. Für Thomas Wahner ( Bündnis 90/Die Grünen) ist Windkraft der wichtigste Energiegeber der Zukunft. „Und es wird Zeit, dass wir in Gehrden vorankommen“, erklärte er.

Es folgt nun die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden sowie Träger öffentlicher Belange an der Planung. Die Stadt will auf dem Weg zum geänderten Flächennutzungsplan nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, da die Region Hannover bis 2023 mit dem Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) ebenfalls potenzielle Flächen für Windenergienutzung ausweisen will. Solange dies noch nicht geschehen ist, haben die Kommunen die Planung noch selbst in der Hand.

