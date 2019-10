Wunderkind Laetitia Hahn spielt in Gehrden.

Gehrden

Sie ist erst 15 Jahre alt und gilt als ein großes Talent: Die Pianistin Laetitia Hahn gastiert am Sonntag, 14. Oktober, mit ihrem Programm „Waldstein – ein junger Star greift nach den Sternen“ im Gehrdener Bürgersaal.

Das 15 Jahre junge Ausnahmetalent Laetitia Hahn gehört schon heute zu den hoffnungsvollsten Nachwuchspianisten in Europa. Mit zwei Jahren begann sie Klavier zu spielen, wurde mit vier Jahren eingeschult und übersprang vier Schulklassen. 2011 gab sie ihr erstes 60-minütiges Solokonzert und bestand 2012 die Aufnahmeprüfung als Jungstudentin an der Musikhochschule Düsseldorf. Sie beendet in diesem Jahr die Schule mit Abitur und will sich nunmehr ganz ihrer musikalischen Karriere widmen.

Und sie hat seither eine Vielzahl nationaler und internationaler Konzerte gegeben. In diesem Zusammenhang wurde sie von Lang Lang zum „Music Embassador“ ernannt und konzertierte mit ihm schon 2015 in China.

Laetitia ist seit ihrem 12. Lebensjahr ordentlich immatrikulierte Studentin im Studiengang „Bachelor for Arts in Music“ an der Kalaidos Universität in Zürich und wird diesen voraussichtlich im kommenden Jahr abschließen. Sie ist dort Schülerin von Prof. Grigory Gruzmann und nimmt außerdem regelmäßig Stunden bei Vovka Ashkenazy und Oliver Schnyder. Sie erhielt unter anderem Meisterstunden von Dmitri Bashkirov.

In Gehrden wird sie in der Reihe „Weltklasik am Klavier“ die Waldstein-Sonate von Beethoven sowie das dritte Scherzo von Chopin und die Französische Suite von Bach vortragen.

Das Konzert beginnt um 17.15 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 20 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahren haben freien Eintritt. Platzreservierungen sind unter Telefon (02 11) 9 36 50 90 oder per Mail an info@weltklassik.de möglich.

Von Dirk Wirausky