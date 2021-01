Gehrden

Es ist das größte Bauprojekt in den nächsten Jahren im Gehrdener Stadtgebiet – und es ist millionenschwer: der geplante Neubau am Klinikum Robert Koch. Für 160 Millionen Euro wird das Klinikum Region Hannover (KRH) ein neues Bettenhaus für das Krankenhaus errichten. Der zweigeschossige Komplex wird direkt an den Gebäudetrakt aus dem Jahr 2015 angrenzen. Dort sollen 400 Betten, acht OP-Säle, drei Kreißsäle, Linksherzkathetermessplätze sowie ein Aufnahme- und Untersuchungszen­trum untergebracht werden. Der Zeitplan sieht vor, dass das Gebäude 2025 fertiggestellt ist; der Baubeginn ist für 2022 vorgesehen.

Autoverkehr wird zunehmen

Ein Knackpunkt könnte aber die Verkehrssituation sein – zumal das Klinikum nur über die Franzburger Straße oder die Robert-Koch-Straße erreicht werden kann. Beide Strecken führen durch Wohngebiete und verursachen bereits jetzt viel Verkehr und viel Lärm. Eine Untersuchung hat ergeben, dass besonders die Franzburger Straße belastet ist. Etwa 1900 Fahrzeuge pro Tag nutzen die Strecke, die zum Klinikum führt. 1500 Fahrzeuge pro Tag sind auf der Robert-Koch-Straße unterwegs. Nach Fertigstellung des neuen Krankenhausgebäudes sei davon auszugehen, dass der Autoverkehr um 10 Prozent (etwa 250 Fahrzeuge) zunehme, berichtete kürzlich Nicole Leubert von der Stadt Gehrden.

Gerade Anwohner der Franzburger Straße haben in jüngster Vergangenheit immer wieder mahnend auf die Situation vor ihrer Haustür hingewiesen. Zwar hat die Stadt darauf reagiert, doch der Effekt war mäßig. So halten sich zahlreiche Autofahrer dort nicht an das Tempo-30-Limit. Etwa 1000 Verstöße pro Tag wurden bei einer Messung gezählt.

Fast immer voll belegt ist der Behelfsparkplatz nahe des Krankenhauses. Quelle: Dirk Wirausky (Archiv)

Problematisch ist auch die Parksituation. Aktuell gibt es etwa 600 Parkplätze rund um das Krankenhaus. Neben den beiden stark frequentierten Stellflächen am Klinikum und einem Behelfsparkplatz stellen laut der Untersuchung vor allem in der Moltkestraße und der Robert-Koch-Straße Personen, die in die Klinik wollen, ihre Wagen ab. Die Stadt schlägt vor, einen neuen Parkplatz an der Schwesternschule einzurichten. Etwa 100 Fahrzeuge sollen dort abgestellt werden können; die Idee, ein Parkdeck zu bauen, soll nicht weiter verfolgt werden.

Anwohnerinitiative schreibt offenen Brief

Pläne, die bei den Anliegern auf Kritik stoßen. Eine Anwohnerinitiative hat sich bereits gegründet. Sie will wissen, warum Stadt und Region den aus Sicht der Nachbarn dringend notwendigen Bau des Parkhauses und die Trennung der Verkehrsströme – wie ursprünglich von der Region angekündigt – verwerfen. „Anstatt, wie vom Bürgermeister im Januar 2018 versprochen, den Parkdruck auf die Anwohnerstraßen durch den Neubau von Parkplätzen zu nehmen, werden nun die Parkplätze reduziert“, kritisiert die Gruppe. Es gebe nach den aktuellen Plänen 24 Stellflächen weniger als heute. Warum ein Krankenhaus dieser Größe keine kostenlosen Parkplätze für Mitarbeiter und einen gewissen Publikumsverkehr vorhalten müsse, verwundert die Initiative. Jeder private oder gewerbliche Bauherr müsse Parkplätze nachweisen, heißt es in einem offenen Brief an Stadt und Region.

Das Klinikum Robert Koch erhält für 160 Millionen Euro ein neues Bettenhaus. Quelle: Dirk Wirausky

„Gerade aufgrund der Tragweite und Kosten der Entscheidung fordern wir Anwohner genau jetzt eine dezidierte Auseinandersetzung und Analyse, um in der Sache die optimale Lösung für ganz Gehrden zu erzielen“, heißt es in dem Schreiben, dass von 200 Bürgern unterzeichnet worden ist. Mit großer Sorge werde zudem eine Vermengung der für den Krankenhausbau wichtigen Aspekte mit anderen politischen Diskussionen zur Kenntnis genommen, schreibt die Initiative. Dies verbiete sich, da die optimale Lösung nicht politisch, sondern in der Sache gefunden werden müsse.

Damit sind Äußerungen der SPD in ihrer Informationsbroschüre „Roter Ziegel“ gemeint. Dort hatten sich die Sozialdemokraten „ohne Wenn und Aber“ hinter die Pläne des Klinikums gestellt. Für Gehrden sei es unerlässlich, den Standort zu stärken und auszubauen – zumal das Krankenhaus der größte Arbeitgeber der Stadt sei, heißt es dort. Es dürfe keine Blockade eines so bedeutsamen Projektes in Gehrden geben. „Die Verhinderung der Jahrhundert-Ansiedlung von Regiobus durch CDU, Grüne und AfD ist der SPD als mahnendes Beispiel in Erinnerung geblieben“, betont Sozialdemokrat Henning Harter.

Aktuell weist eine Messtafel die Autofahrer an der Franzburger Straße darauf hin, wie schnell sie unterwegs sind. Quelle: Dirk Wirausky

Die Gruppe hat einen Forderungskatalog zusammengestellt. Unter anderem wünschen sich die Anlieger eine Entlastung der Anwohnerstraßen von Verkehr, Lärm und vermeidbaren Immissionen sowie entsprechende Gutachten für alle Bauabschnitte. Eine Baugenehmigung ohne ein schlüssiges Verkehrs- und Nahverkehrskonzept soll es nach den Vorstellungen der Initiative nicht geben. Sie will weniger Individualverkehr und eine Stärkung des ÖPNV – etwa durch eine gut getaktete Anbindung des S-Bahnhofs Weetzen per E-Bus-Shuttle und eine Neugestaltung der Linie 500 sowie kostenfreien Parkraum für Mitarbeiter auf dem Gelände des Bauträgers. Zudem sollen Politiker und Verwaltung ihren Abwägungsprozess im Hinblick auf wirtschaftliche und gesellschaftliche Interessen offenlegen.

Kürzlich haben sich Mitglieder des Verkehrsausschusses die Situation an der Franzburger Straße angeschaut. Es gebe dort aktuell weder falsch parkende Fahrzeuge noch größere Geschwindigkeitsübertretungen, soll es danach geheißen haben. Laut Anwohnerinitiative sind dabei die Probleme heruntergespielt worden. „Das ist eine Momentaufnahme während des Lockdowns und daher nicht repräsentativ“, meint ein Betroffener.

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister

Damit nicht genug: Ein Anwohner hat eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister Cord Mittendorf erhoben. Der Vorwurf: Untätigkeit gegen die Geschwindigkeits- und Parkverstöße an der Franzburger Straße. Mit dieser Beschwerde wird sich nun der Rat in seiner Sitzung am 21. Januar ab 18.30 Uhr in der Festhalle befassen.

Von Dirk Wirausky