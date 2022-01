Gehrden

Im Westen der Kernstadt entsteht das nächste große Neubaugebiet in Gehrden. Auf dem ehemaligen Vorwerkgelände will die Deutsche Reihenhaus AG auf etwa 60.000 Quadratmetern ein Wohnquartier errichten. Etwa 160 Einfamilienhäuser, drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 40 bis 50 Wohnungen und eine Kindertagesstätte sollen dort gebaut werden. Nun sind die Rahmenbedingungen für den städtebaulichen Vertrag konkretisiert worden.

Die Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen hatten vorab gefordert, im städtebaulichen Vertrag für das Neubaugebiet „Vorwerk“ insbesondere auch die klimaanpassungsrelevanten Aspekte zu berücksichtigen. Dabei geht es etwa um Regenwassermanagement, Grün- und Freiflächen, Bodenschutzkonzept, Dachbegrünung, klimaangepasste Bauweise und Ladeinfastruktur für E-Fahrzeuge.

Regenwasser läuft über Kanäle ab

All diese Punkte sind nun geprüft worden. So ist beispielsweise eine Versickerung auf dem Grundstück ist nicht möglich. Der Plan ist, dass das anfallende Regenwasser in Regenwasserkanälen gesammelt und dem Regenwassergraben nördlich der Levester Straße zugeführt wird. Es ist eine gedrosselte Abgabe mit Rückhaltung auf dem Baugebiet vorgesehen. Der Entwässerungsgraben führt zur Haferiede.

Großer Spiel- und Quartiersplatz geplant

Im Bereich Grün- und Freiflächen empfiehlt die Verwaltung in Abstimmung mit der Deutschen Reihenhaus AG, dass die Auswahl der Bäume nach den örtlichen Bodenverhältnissen erfolgt, und dass die Bäume standortgerecht sind. Für den großen Spiel- und Quartiersplatz sind schattenspendende Bäumen vorgesehen. Zudem wird der Bereich östlich des Spehrteiches als weiterer Aufenthaltsplatz geschaffen. Auch dort sollen weitere Bäume ergänzt werden.

Sandgrau, naturgrau oder weißgrau sollen die Fassaden der Einfamilienhäuser im Wohnquartier Vorwerk werden. Quelle: Deutsche Reihenhaus AG

Keine Dachbegrünung für Reihenhäuser

Dem Wunsch, dass die Gebäude eine Dachbegrünung erhalten, wird die Deutsche Reihenhaus AG nicht entsprechen. Aufgrund der standardisierten Bauweise mit Satteldächern komme eine Dachbegrünung für die Reihenhäuser nicht infrage, heißt es. Es sei jedoch vorgesehen, die Flachdächer von Nebenanlagen, Garagen sowie der gemeinschaftlichen Abfallfläche mit einer extensiven Dachbegrünung zu versehen.

Acht öffentliche Ladestationen geplant

In dem Neubaugebiet werden Ladestationen für E-Autos eingerichtet. „Für den privaten Bereich planen wir 20 Prozent der Wohneinheiten für eine Nutzung der Elektromobilität vorzubereiten“, schreibt die Deutsche Reihenhaus AG. Acht Plätze werden im öffentlichen Bereich eingerichtet. Sie befinden sich in der Nähe des Spehrteiches.

Experte wünscht sich mehr Nachhaltigkeit

Der Landschaftsarchitekt Georg Grobmeyer sitzt seit Kurzem als beratendes Mitglied im Ausschuss für Bau- und Städteplanung. Dort sprach er bei den Ausführungen der Verwaltung von einer „formalen städtebaulichen Betrachtung“. „Das Baugebiet muss aber mehr auf Nachhaltigkeit betrachtet werden“, sagte er. Die Ansätze seien da, jetzt müsse es darum gehen, auf dem Vorwerkgelände ein zukunftsweisendes Quartier zu errichten.

Grobmeyer schlug vor, das Neubaugebiet an den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen zu orientieren. Um nachhaltiges Bauen praktisch anwendbar, messbar und damit vergleichbar zu machen, hat die DGNB ein eigenes Zertifizierungssystem entwickelt – für Gebäude, Innenräume und Quartiere. Als Planungs- und Optimierungstool hilft das sogenannte DGNB-System, die reale Nachhaltigkeit in Bauprojekten zu erhöhen. Es soll das gemeinsame Verständnis für die relevanten Anforderungen an eine nachhaltige Bauweise bei allen am Bau Beteiligten fördern.

Quartier soll 2024 fertig sein

Die Gesellschaft Deutsche Reihenhaus AG hat die Industriebrache von der Firma Hildebrand Holztechnik im April 2018 gekauft und entwickelt es als Investor zu einem Wohnquartier. Bisher ist das Ziel, das Bauvorhaben Mitte 2022 zu beginnen und bis 2024 abzuschließen.

Fest steht: Die Häuser, die auf dem Gelände der ehemaligen Teppichfabrik an der Vorwerkstraße entstehen, müssen bestimmte energetische Vorgaben einhalten. Die Gebäude müssen nach KfW-40-Standard errichtet werden. Darauf hat sich die Politik in Abstimmung mit dem Investor verständigt.

Von Dirk Wirausky