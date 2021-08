Gehrden

Ralf Geide ist ehrlich. „Es wird nicht alle Eltern zufriedenstellen, aber wir haben ein Etappenziel erreicht“, sagt der Fachbereichsleiter. Für das neue Schuljahr wird die Stadt in der Grundschule Am Castrum zwei neue Hortgroppen für jeweils 20 Kinder anbieten. Dazu kommt eine neue Gruppe im Hausaufgabenprojekt. Dort gibt es weitere 20 Plätze. Die Betreuung der Jungen und Mädchen übernimmt die AWO, weil es der Stadt am Fachpersonal fehlt.

Es war und es ist eine zähe und mühsame Suche. In Gehrden steigt der Bedarf an einer Nachmittagsbetreuung für Grundschulkinder jedes Jahr – doch es mangelt an Plätzen. Seit Wochen und Monaten suchen die Verantwortlichen im Rathaus nach einer Lösung. Die ist nun gefunden. Geide bezeichnet sie angesichts der Umstände als einen guten Kompromiss. „Mehr können wir im Moment nicht anbieten“, meint er fast entschuldigend. Wohl wissend, dass die Warteliste länger ist als die Zahl der Plätze.

60 Plätze für Grundschülerinnen und Grundschüler können ab September zusätzlich angeboten werden. Dabei geht die Stadt sogar einen Schritt zurück. Sie hatte vor Jahren den Hort abgeschafft und dafür das sogenannte Hausaufgabenprojekt aufgebaut. Das sollte eigentlich ein Provisorium sein, doch inzwischen werden dort seit acht Jahren Kinder nach Schulschluss betreut. Nun wird es wieder eine Hortbetreuung geben. „Als Übergangslösung für ein Jahr“, sagt Geide. Untergebracht sind Kinder an der Grundschule Am Castrum, obwohl die Schule räumlich sehr belastet sei, wie Geide sagt.

Hort wird in Klassenzimmern untergebracht

Dort wird eigentlich jeder Raum gebraucht. Die Schule ist in den Jahrgängen zwei bis vier fünfzügig, der künftige erste Jahrgang wird sogar sechszügig. Schulleiterin Nina von Zimmermann habe sich „verbogen“, um die Betreuung an ihrer Schule möglich zu machen, so Geide. Der Hort wird in zwei Räumen untergebracht, die morgens als Klassenzimmer genutzt werden. Weitere Plätze im Rahmen des Hausaufgabenprojektes werden an der Grundschule Am Langen Feld (60) und im Mehrgenerationentreff (20) angeboten.

Und Geide weiß auch, dass das Problem die Stadt auch in Zukunft beschäftigen wird. „Wir werden weiterhin nach Lösungen im Sinne der Eltern suchen“, sagt er. Das erscheint notwendig. Denn im Schuljahr 2022/23 wird der erste Jahrgang erneut sechszügig sein. Und damit wird der Druck seitens der Eltern weiter wachsen.

Neben der Oberschule wird zurzeit eine neue vierzügige Grundschule gebaut. Schon jetzt ist klar, dass sie zu klein sein wird. Quelle: Dirk Wirausky

Die Stadt hofft, dass sich mit Fertigstellung der vierzügigen Grundschule Am Langen Feld im Jahr 2023 die Lage etwas entspannt. Es sollen dort Projekte erarbeitet werden, um eine Betreuung am Nachmittag realisieren zu können. „Wir wollen mit dem Ganztagsbetrieb so früh wie möglich beginnen“, sagt Geide. Spätestens 2025 soll dann auch die zweite neue und ebenfalls vierzügige Grundschule Am Castrum zur Verfügung stehen. Beide Einrichtungen werden zu Ganztagsschulen – auch, um damit den vermutlich ab 2026 geltenden Rechtsanspruch nach einer Betreuung von Grundschülerinnen und Grundschülern am Nachmittag erfüllen zu können.

Noch nicht möglich wird es sein, die Kinder zu verpflegen. „Wir können vermutlich erst nach den Herbstferien wieder ein Mittagsessen anbieten“, sagt Geide – wenn es die Corona-Pandemie bis dahin zulasse.

Platznot am MCG

Es ist im Übrigen nicht das einzige schulische Problem, mit dem sich die Stadt befassen muss. So wird es beispielsweise am modernisierten Matthias-Claudius-Gymnasium (MCG) zum neuen Schuljahr eng. Denn es haben sich so viele Fünftklässler angemeldet, dass dieser Jahrgang fünfzügig ist. Die Folge: Es herrscht Platznot.

Platznot wird es auch an der neuen Grundschule, die zurzeit neben der Oberschule gebaut wird, geben. Denn wenn sie 2023 fertig ist, bietet sie Raum für 16 Klassen. Doch voraussichtlich müssen 22 Klassen in dem Gebäude untergebracht werden. Schon jetzt wird im Rathaus über eine Container-Lösung nachgedacht. Erst wenn auch die zweite neue Grundschule am Castrum fertiggestellt ist, wird sich die Situation vermutlich wieder verbessern.

