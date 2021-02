Gehrden

Die Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen möchte, dass die neue Grundschule Am Castrum im KfW-40-Standard gebaut wird. Die Energieversorgung soll ausschließlich mit regenerativen Energien erfolgen. Die anderen Parteien sind noch zurückhaltend.

Denn ob dem Antrag der Grünen letztlich zugestimmt wird, ist eine Frage des Geldes. Zwar lobten sowohl CDU als auch SPD im Ausschuss für Umwelt und Energie das Ansinnen als zukunftsweisend und ökologisch sinnvoll, doch gibt es noch Beratungsbedarf. „Es ist in unserem Interesse, umweltbewusst und klimafreundlich zu bauen“, sagte Christian Schönwald (CDU). Doch zuvor müsse geklärt werden, welche Mehrkosten dadurch entstehen. „Wir müssen deshalb noch intern beraten“, sagte Schönwald. So ist es auch auf der Seite der SPD. Holger Struß sprach von einem „guten Ansatz“. „Doch auch wir wollen erst wissen, mit welchen Kosten durch den KfW-40-Standard zu rechnen ist“, sagte er.

Mehrkosten müssen ermittelt werden

Für Eva Kiene-Stengel (Bündnis 90/Die Grünen) steht schon fest, dass das Gebäude teurer werde, „aber dafür wird langfristig weniger Energie verbraucht“, betonte sie. Und sie betonte: Mit dieser energieeffizienten und nachhaltigen Bauweise solle dem Klimaschutz Priorität gegeben werden, denn Klimaschutz sei ein Menschenrecht. Holger Spohr, Fachdienstleiter Umwelt, konnte die Mehrkosten nicht beziffern. „Es ist aber wichtig, die entsprechenden Vorgaben für das weitere Planungsverfahren zu haben“, sagte er.

Die Grundschule Am Castrum soll abgerissen und an gleicher Stelle für rund 18,4 Millionen Euro neu gebaut werden. Um das komplexe Raumprogramm für das auf vier Züge ausgerichtete Schulgebäude mit Ganztagsbetrieb zu konzipieren, hatte ein Arbeitskreis im vergangenen Jahr intensiv getagt.

Das vom Arbeitskreis erarbeitete Konzept sieht etwa größere Klassenzimmer vor, damit dort der EDV-technische Unterricht möglich ist. Auch der erhöhte Platzbedarf für Kinder mit körperlich-motorischen Einschränkungen wurde bei den Planungen berücksichtigt. Die Schule wünscht sich vier sogenannte Lernhäuser, in deren Mitte ein Marktplatz mit Lernnischen eingerichtet wird.

Festhalle wird auch neu gebaut

In das Schulgebäude integriert wird ein Neubau der etwa 350 Quadratmeter großen Festhalle, daran soll eine Mensa entstehen. Ziel ist es, dass die Schule 2025 fertiggestellt ist. Dann muss die Stadt auch eine Vorgabe des Landes erfüllen: Es gilt ab 2025 ein Rechtsanspruch für die Ganztagsbetreuung von Grundschülern.

In Kürze soll mit dem Bau der neuen Grundschule Am Langen Feld begonnen werden. Sie wird auf der Fläche des ehemaligen Bolzplatzes zwischen Oberschule und AWO-Seniorenresidenz errichtet. Im Sommer 2023 soll dort unterrichtet werden.

KfW-40-Standard auch bei Mensa-Bau

Auch für ein weiteres Großprojekt haben die Grünen gefordert, die Gebäudehülle im KfW-40-Standard zu errichten. „Aus unserer Sicht soll auch die neue Mensa die nächsten Jahrzehnte als KfW-40-Bauwerk auf den klimaschützenden, nachhaltigen Weg gebracht werden“, sagt Kiene-Stengel. Wenn der Rat beschlossen habe, eine Mensa mit einer Frischküche zur Verwertung saisonaler und regionaler Produkte zu errichten, dann sei dieser Rat auch verpflichtet, den jungen Menschen ein Vorbild bezüglich des Klima- und Umweltschutzes zu sein, heißt es in dem Antrag.

Im Januar hatte der Rat entschieden, dass neben der Oberschule an der Lange Feldstraße eine neue Mensa gebaut wird. Sie wird fast 11 Millionen Euro kosten. Ein besonderes Augenmerk der neuen Mensa liegt auf einer sogenannten Frischküche, in der die Speisen zubereitet und nicht nur aufgewärmt werden. Das ist auch ein Grund, warum die Mensa deutlich teurer wird als ursprünglich angenommen. Auf 6,6 Millionen Euro war der Komplex ursprünglich geschätzt worden. Die Frischküche hat einen großen Platzbedarf, denn es gehören auch zusätzliche Kühl- und Lagerräume dazu.

Zentrales Element ist die Betriebsform der Mensa – diese ist als Teil des pädagogischen Konzeptes der Oberschule als Ausbildungsküche konzipiert: Eine Schülerfirma ist Mitbetreiberin der Mensa. Unter Anleitung der Betreiberfirma und Pädagogen erhalten die Schüler in dem berufsvorbereitenden Projekt Einblicke in alle Wirtschafts- und Tätigkeitsfelder des Mensabetriebs und damit praktische Berufserfahrung. Die neue Mensa wird nicht nur die Oberschüler mit Essen, sondern auch für die Jungen und Mädchen der beiden Grundschulen und der Kindertagesstätten versorgen. Rund 1000 Mahlzeiten am Tag sollen ausgegeben werden.

Von Dirk Wirausky