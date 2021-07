Gehrden

Die politische Mehrheit im Rat hat entschieden: Die neue Großsporthalle soll auf dem Gelände des Delfi-Bades gebaut werden. Die Verwaltung hat nun die Aufgabe, zu untersuchen, wie das möglich gemacht werden kann und ob die Fläche auch tatsächlich geeignet ist.

Genau genommen bekäme Gehrden somit in den nächsten zwei neue Sporthallen. Der Plan ist, zunächst eine neue Halle, die für alle Sportarten geeignet ist, zu bauen, und anschließend die alte und sanierungsbedürftige Sporthalle an der Oberschule abzureißen. Sie soll anschließend neu errichtet werden.

Eine Halle für kurze Wege

„Wir brauchen eine Halle für kurze Wege für kurze Beine“, sagte Thomas Spieker (CDU) in der jüngsten Ratssitzung. In kurzen Schulpausen und bei engen Stundenplänen müssten die Schülerinnen und Schüler die Sporthalle schnell fußläufig erreichen und nicht erneut mit Elterntaxis oder Bussen durch die Stadt kutschiert werden. Damit spielte er auf den Plan der Verwaltung an. Sie hatte nämlich vorgeschlagen, eine neue Drei-Feld-Halle im Gehrdener Westen an der Levester Straße zu bauen; unter anderem, weil die Stadt dort ein großes Grundstück besitzt. So groß, dass dort auch die vom Jugendparlament gewünschte Outdoor-Anlage verwirklicht werden könnte. Für die neue Halle inklusive Außenanlagen wird eine Fläche von 3500 Quadratmetern benötigt.

Neue Halle soll im Stadtzentrum stehen

Doch die Mehrheit folgte dieser Idee nicht. Aus Sicht der Politikerinnen und Politiker gehöre eine Halle ins Zentrum der Stadt. Nach Vorstellung der CDU müsse die Großsporthalle ins Schulkonzept passen. Darüber hinaus müsse sie sich in der Kombination mit der später zu sanierenden Sporthalle an der Langen Feldstraße ins Sportkonzept 2030/40 einfügen.

Aus Sicht von Dirk Tegtmeyer (Die Linke) spricht gegen den Plan, dass durch den Bau einer großen Sporthalle dauerhaft eine Modernisierung und Umgestaltung des Delfi-Bades blockiert werde. Er hatte angeregt, zu prüfen, ob nicht eine neue Halle an der Grundschule Am Castrum gebaut werden könnte. Dort wird vermutlich ab 2023 das alte Schulgebäude abgerissen und an gleicher Stelle neu gebaut. Zurzeit gibt es dort eine kleine Halle. Der Erste Stadtrat André Erpenbach teilte jedoch mit, dass der Standort in Bezug auf eine neue Halle nicht weiter überprüft werde.

Verwaltung schlägt Fläche an Levester Straße vor

Die Verwaltung selbst hatte an Hand einer sogenannten Bewertungsmatrix ursprünglich fünf Standorte für die Drei-Feld Halle, die auch eine Tribüne bekommen soll, in die engere Wahl genommen. Wesentliche Kriterien waren dabei die Größe des Grundstücks, die Kosten, die Erreichbarkeit für Schüler und Vereinssportler sowie die Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr. Letztlich hatte sie sich für das Areal an der Levester Straße entschieden.

Laut Verwaltung kostet der Neubau nach einer derzeitigen Kostenschätzung rund 6,3 Millionen Euro. Soll diese in einem erhöhten energetischen Standard errichtet werden, steigen die Kosten auf etwa 7,5 Millionen Euro abzüglich der möglichen Fördermittel. Kosten für den Erwerb sowie die Erschließung des Grundstücks fallen bei dem Areal am Delfi-Bad nicht an.

Von Dirk Wirausky