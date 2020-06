Neues Edelstahlbecken für Gehrdener Hallenbad kommt Ende September

Gehrden

Es war eines der ersten Freibäder in der Region, das trotz der Corona-Krise die Saison öffnete: das Delfi-Bad in Gehrden. Bislang sind die Besucherzahlen zwar schwankend, aber laut dem zuständigen Fachbereichsleiter Ralf Geide dennoch zufriedenstellend.

An den beiden Pfingsttagen war das Bad nahezu „ausverkauft“. Rund 400 Badefreunde besuchten an den beiden Tagen bei sommerlichen Wetter das Schwimmbad. In der gesamten ersten Woche nach der Eröffnung kamen dagegen lediglich 472 Personen in das Delfi-Bad. Geide ist dennoch zufrieden, vor allem weil der aufgestellte Hygieneplan gut umgesetzt werde. „Es funktioniert“, sagt er.

Nur 500 Besucher gleichzeitig

Dennoch zeigt sich natürlich an vielen Stellen im Freibad, dass dies keine normale Saison ist. Einige Bereiche sind mit Flatterband abgesperrt, Sitzbänke und Liegen dürfen nicht genutzt werden, auch das Planschbecken ist leer. Nur 500 Besucher dürfen zurzeit gleichzeitig auf das Gelände, und die Umkleiden und Duschen sind geschlossen. „Das schreckt bestimmt ab“, vermutet Schwimmmeister Julian Pengel. Er ist sich sicher, dass viele Menschen noch immer sehr vorsichtig seien und deshalb das Freibad meiden würden.

Neues Häuschen für Schwimmmeister

Grund zur Freude gibt es für Pengel und seinen Kollegen Ugur Balcioglu trotzdem: Das Delfi-Bad hat eine neue Plattform im Außenbereich. Von dort aus die beiden Schwimmmeister einen guten Überblick, können alles rundum im Auge behalten und sind jederzeit ansprechbar für die Badegäste. Dort neben dem Außenbecken steht die neue, geschlossene Aufsichtshütte für 60.000 Euro – auf einem Podest, damit die Schwimmmeister einen besseren Überblick haben. Sie ist doppelt so groß wie das in die Jahre gekommene und nicht mehr normgerechte alte Häuschen und beherbergt nun auch eine Sanitätsliege. Rechtzeitig zur Saisoneröffnung Ende Mai konnte das neue Häuschen bezogen werden.

Bauarbeiten im Hallenbad beginnen wieder

Weniger glücklich entwickelt sich dagegen die Baustelle im Hallenbad. Seit fast zwei Jahren kann das Schwimmbecken nicht genutzt werden, und an diesem Status Quo wird sich in diesem Jahr auch nichts mehr ändern. Immerhin: Es gibt nun einen Zeitplan für den Einbau des Edelstahlbeckens. Demnächst soll das Schwimmbecken eingerüstet und abgerissen werden. Auch die Sprungturmanlage wird saniert; eine neue Deckenbeleuchtung wird das Hallenbad ebenfalls bekommen. Läuft alles nach Plan, dann wird Ende September der Einbau des Edelstahlbeckens beginnen. Wann genau das Hallenbad wieder seinen Betrieb aufnehmen kann, ist offen. Etwa 950.000 Euro wird die neue Einfassung für das Schwimmbecken kosten.

Problemfall: Seit fast zwei Jahren ist das Schwimmbecken im Hallenbad eine Baustelle. Quelle: Tobias Welz (Archiv)

Seit zwei Jahren geschlossen

Bei turnusmäßigen Reparaturarbeiten waren vor zwei Jahren größere Schäden festgestellt worden, die eine umfangreiche Sanierung nötig machten. Doch die ging nicht ohne Komplikationen über die Bühne. Bei mehreren sogenannten Dichtheitstests zeigte sich nämlich, dass das Becken eben nicht dicht ist.

Der Schadensfall wurde darüber hinaus zu einem Rechtsfall. Die Unternehmen – der Lieferant des Baumaterials und die ausführende Fachfirma –, die für die Sanierung des Beckens zuständig waren, stritten darüber, wer für die mangelhafte Ausführung verantwortlich ist. Letztlich wäre die Fachfirma zwar bereit gewesen, den Schaden zu beheben, doch sie ist inzwischen insolvent. Die Stadt suchte nach einer neuen Lösung und fand sie nun: Es soll ein Edelstahlbecken eingebaut werden.

Die Stadt kündigte zudem im Dezember an, ein neues Finanzierungsmodell für das Delfi-Bad zu suchen, das derzeit mit rund 700.000 Euro jährlich bezuschusst werden muss. Weil die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern nicht annähernd ausreichen, prüft die Verwaltung andere Betreibermodelle abseits von den klassischen Wegen.

Von Dirk Wirausky