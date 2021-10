Empelde

Kürzere Wege für rund 3300 Menschen in Ronnenberg und Gehrden – das bietet das neue Jobcenter, das am Mittwochvormittag im Ronnenberger Stadtteil Empelde offiziell eröffnet wurde. 39 Beschäftigte kümmern sich bereits seit einigen Tagen an der neuen Adresse in der Saturnstraße 8a um die Bürgerinnen und Bürger der beiden Kommunen, die ihre Grundsicherung vom Jobcenter erhalten.

Beschluss für die Eröffnung schon vor fünf Jahren

Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms verwies während der Eröffnungsfeier auf die lange Vorgeschichte der neuen Niederlassung. Für den sehr, sehr langen Prozess habe man eine Menge Starthilfe benötigt, bemängelte sie. Immerhin sei der Beschluss für die Eröffnung bereits vor fünf Jahren gefasst worden. „Die Einrichtung des Sozialberatungszentrums ging deutlich schneller“, sagte sie. Umso wichtiger sei es, dass das Jobcenter jetzt endlich eröffnet werden konnte. „Rund 10 Prozent der Bevölkerung in Ronnenberg sind ihre Kunden“, erklärte Harms.

Schlüsselübergabe: Heike Döpke, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit (von links), Dezernentin für Soziale Infrastruktur der Region Andrea Hanke, Vermieter Dusko Zecevic, Jobcenter-Geschäftsführer Michael Stier, Personalratsvorsitzender Uwe Lehmensiek und Bürgermeisterin Stephanie Harms. Quelle: Uwe Kranz

Fahrt nach Hannover wird überflüssig

In der Zwischenzeit habe die Verwaltung „unendlich viele Standorte geprüft“, sagte die Bürgermeisterin. Dabei hob sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus – vor allem von Fachbereichsleiter Frank Schulz und seinen ehemaligen Kollegen Wolfgang Zehler und Torsten Kölle – hevor. Die Lage des nun gefundenen Gebäudes sei tausendmal besser als der Weg in die Calenberger Esplanade in Hannover, wohin sich die Ronnenberger bislang für eine Beratung begeben mussten. Gehrdener Leistungsempfänger mussten dafür nach Barsinghausen fahren. Die betroffenen Haushalte sind inzwischen auch über die neue Zuständigkeit informiert.

Die jetzt kürzeren Wege für die Kunden und Beschäftigten begeisterten alle Redner der Feierstunde. Andrea Hanke, Dezernentin für Soziale Infrastruktur der Region Hannover, sieht in der Niederlassung einen weiteren Baustein, der das Angebot in der Stadt abrundet. „Das Jobcenter kommt als moderne Behörde nach Ronnenberg, deren Organisation auf Kundenfreundlichkeit und Service ausgerichtet ist“, lobte Heike Döpke, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit.

10 Prozent der Einwohner sind Kunden Im Juni 2021 bezogen nach eigenen Angaben in Ronnenberg 2552 Menschen in 1233 Haushalten Leistungen vom Jobcenter, darunter 775 Kinder unter 15 Jahren. Das waren 10,3 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner. Damit hat die Stadt nach der Landeshauptstadt Hannover (21,1, Prozent) und Laatzen (11,5) in der Region Hannover den dritthöchsten Anteil an Leistungsberechtigten in der Bevölkerung. In Gehrden bezogen 727 Menschen in 354 Haushalten Leistungen vom Jobcenter, darunter 229 Kinder.

Technische Neuerungen werden in Empelde getestet

Das untermauern auch technische Neuerungen wie ein Touchscreen zur Kundenführung im Foyer. Weniger Meter weiter finden Kundeninnen und Kunden einen Scanner, mit dessen Hilfe sie Unterlagen direkt dem zuständigen Sachbearbeiter zur Verfügung stellen können. Mithilfe des freien WLAN im Wartebereich können sie außerdem die Onlineangebote des Jobcenters nutzen – alles technische Einrichtungen, über die andere Niederlassungen noch nicht verfügen.

Neu im Foyer ist die Kundenführung per Touchscreen. Quelle: Uwe Kranz

Je nach Erfolg der neuen Technik, die in Empelde getestet wird, soll das dortige Jobcenter als „Blaupause“ für andere Standorte dienen, erklärte Jobcenter-Geschäftsführer Michael Stier, nachdem er von Vermieter Dusko Zecevic (DZ-Immobilien) symbolisch den Schlüssel für das Gebäude erhalten hatte. Die Pandemie habe allen gezeigt, dass viele Kontakte auch per Telefon oder online zu erledigen sein könnten. Aktuell sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Kunden ohnehin pandemiebedingt nur nach einer Terminvereinbarung persönlich erreichbar. Dennoch gelte: „Mit dem Standort Ronnenberg wollen wir die Beratung vor Ort stärken.“

Von Uwe Kranz