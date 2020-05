Northen

Es ist nicht das erste Mal, dass der Ortsbürgermeister am 29. Mai bei Irmgard Kreitz vorbeischaut. Es ist jedoch das erste Mal, dass die kleine Geburtstagsfeier auf Abstand und an der Luft organisiert werden muss. „Sowas haben Sie in mehr als 100 Jahren auch noch nicht erlebt, oder?“, fragt Pastor Martin Funke die Seniorin. Kreitz nickt. „Ich hatte gedacht, dieses Jahr kommt niemand. Aber das ist wirklich schön“, sagt sie.

Kreitz, die 1917 in Lenthe zur Welt kam, hat abgesehen von ihrer Jugend ihr ganzes Leben in Northen verbracht. Auch über die Grenzen der Ortschaft hinaus kenne man sie, berichtet Ortsbürgermeister Friedhelm Meier. Nicht nur deshalb, weil sie die zweitälteste Gehrdenerin (105 Jahre alt) und die älteste Northenerin ist, sondern auch, weil sie ihr Leben lang in der bekannten Bergschänke gearbeitet hat. „Diese hat inzwischen ihr Enkel übernommen. Da ist sie sehr stolz drauf“, sagt Meier.

Mit in der Runde der Gratulanten war auch Martin Volker, der mit seinem Akkordeon mehrere Geburtstagslieder anstimmte. Quelle: Janna Silinger

Kreitz hat inzwischen neun Urenkel

Das bestätigt Tochter Uschi Herrmann. Ohnehin sei Kreitz sehr dankbar für ihre Familie, ihre Kinder, Enkel und die inzwischen neun Urenkel. Einsamkeit scheint eigentlich kein Thema zu sein, denn in einer so großen Verwandtschaft gebe es auch immer einen Grund, zusammen zu kommen. Und darauf sei Irmgard Kreitz stets vorbereitet – als Urgestein in der lokalen Gastronomie: „Bei Mutti ist immer eine Flasche Sekt im Kühlschrank“, sagt die jüngste Tochter Christa Klemann lachend.

Mit in der Runde der Gratulanten ist auch Martin Volker, der mit seinem Akkordeon mehrere Geburtstagslieder anstimmt. Von „Hoch soll sie leben“, über „Viel Glück und viel Segen“ und „Zum Geburtstag viel Glück“ – bis Kreitz irgendwann klar stellt: „Jetzt reichts“. Es sei an der Zeit für ein Glas Sekt.

Als sie zur Welt kam, regierte noch der Kaiser

Zum Schluss liest Meier ihr noch die Geburtstagsgrüße vor: Stephan Weil für das Land, Hauke Jagau für die Region, Cord Mittendorf für Gehrden und er selbst für Northen. „Du kennst das ja schon“, fügt er hinzu. Es ist schließlich nicht das erste Mal, dass der Seniorin zu einem besonderen Geburtstag gratuliert wird. „Nur die Zahl ändert sich jedes Jahr.“

Und 103 – das könne sich wirklich sehen lassen, sind sich alle einig. „Sie ist zu einer Zeit geboren, da hat der Kaiser noch regiert“, sagt Meier. Zumindest gerade noch so. Dann fährt ein Auto vor die Hofeinfahrt. Weitere Enkel und Urenkeln laufen auf die Seniorin zu, um ihr zu diesem stolzen Alter zu gratulieren. In diesem Jahr zwar auf Abstand – aber auch das wird vorbeigehen, meint Kreitz.

Von Janna Silinger