An der Oberschule Gehrden laufen die Vorbereitungen für das nächste Schuljahr bereits auf Hochtouren. Ab sofort nimmt die Schulleitung Anmeldungen für den neuen fünften Jahrgang entgegen. Für angehende Fünftklässler und deren Eltern bietet die Oberschule wegen der Corona-Pandemie einen Extra-Service an. „Weil Angebote wie der Schnuppertag, der Tag der offenen Tür und Informationsabende wegen der Kontaktbeschränkungen ausgefallen sind, bieten wir für interessierte Eltern und Kinder auf unserer Internetseite einen digitalen Rundgang an“, sagt die stellvertretende Konrektorin Saskia Struckmeyer.

Die Oberschule gewährt auf ihrer Internetseite mit kleinen Online-Filmen digitale Einblicke. Quelle: Screenshot Oberschule Gehrden

Struckmeyer hat mit der didaktischen Leiterin Anke Berlin das erweiterte Anmeldeverfahren vorbereitet. Auf der Homepage www.oberschule-gehrden.de kann eine Schaltfläche mit dem Titel „Herzlich Willkommen“ angeklickt werden. „Anschließend ist ein digitaler Info-Tag zu finden, der Einblicke in den Schulalltag gibt“, sagt Berlin. Natürlich lasse sich die besondere Atmosphäre und zwischenmenschliche Stärke der Oberschule nicht komplett online transportieren. „Trotzdem gibt die Homepage einen kleinen realistischen Einblick in die schulische Arbeit“, sagt Berlin. Zu sehen seien mehrere kurze Filme.

Digitales Lernen ist Schwerpunkt der Oberschule

Die Oberschule Gehrden nimmt ab sofort Anmeldungen für den künftigen fünften Jahrgang entgegen. Quelle: Ingo Rodriguez

Die digitale Vermittlung von Informationen ist für die Oberschule ohnehin ein Spezialgebiet. Das Online-Lernen bildet einen zentralen Baustein in der gesamten pädagogischen Ausrichtung. An der Oberschule sind nach einem Pilotprojekt im Jahr 2012 inzwischen alle Schüler jedes Jahrgangs mit einem Tablet-PC ausgestattet. Die Infrastruktur wurde seitdem so ausgebaut, dass die Nutzung der Tablets in den gewöhnlichen Unterricht eingebettet werden kann.

„Seit Beginn dieses Schuljahres gehören wir auch zu etwa 25 Schulen aus Niedersachsen, die mit der Bildungscloud arbeiten“, hatte der stellvertretende Schulleiter Arne Lechmann kürzlich noch einmal berichtet. Diese Cloud sei als interaktive Lernplattform ein wissenschaftlich begleitetes Pilotprojekt des Kultusministeriums: sozusagen ein virtuelles Klassenzimmer.

Anmeldungen können online und persönlich abgegeben werden

Für den neuen fünften Jahrgang kann die Oberschule etwa bis zu 120 Schüler aufnehmen. Fast alle Jahrgänge der Einrichtung sind vierzügig. Anmeldungen können bis zum 5. Juni online auf der Internetseite abgegeben werden. Dort können laut Schulleitung auch Formulare zum Ausdrucken heruntergeladen werden.

Unter Berücksichtigung der Corona-Regeln können Eltern die Anmeldeformulare auch persönlich im Sekretariat an der Lange Feldstraße abholen, ausfüllen und abgeben: von montags bis freitags zwischen 8.30 und 12.30 Uhr. Eltern können auch mit Schulleiter Carsten Huge unter Telefon (0 51 08) 92 13 70 einen Termin für ein individuelles Beratungsgespräch vereinbaren.

Von Ingo Rodriguez