Leveste

Die Kochbücher sind bereits vergriffen. Helga König hat das sofort gesehen. Dass sie einen Blick dafür hat, verwundert nicht. Seit Jahren betreut Helga König die Büchermeile im Gemeindehaus. Dort können Lesefreunde jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat Bücher kaufen – das Kilo kostet vier Euro.

Platz für 180 Bücher

Nun hat Helga König ein weiteres Aufgabengebiet. Am ehemaligen Feuerwehrgerätehaus an der Burgdorfer Straße steht eine Bücherzelle, entstanden aus einer ehemaligen Telefonzelle. Bis zu 180 Bücher können dort in Holzregalen eingeordnet werden. Das Prinzip ist simpel. Bürgerinnen und Bürger können sich kostenfrei Bücher ausleihen. Es gibt keine Ausleihfristen. Und: Die ausgeliehenen Bücher können auch behalten werden, oder es kann Literatur aus dem hauseigenen Fundus in die Zelle gestellt werden. So soll ein reger Austausch stattfinden.

Doch es gibt auch ein paar Regeln. Kinderbücher, die vor 2006 geschrieben worden sind, sollen nicht hineingestellt werden – weil sie noch nicht nach der neuen Rechtschreibung verfasst worden sind. Und es sollen auch keine Werke vor die oder auf den Boden der Zelle gestellt. „Sie müssen noch in die Regale passen“, sagt König.

Ortsbürgermeister Michael Passior und Ideengeberin Helga König haben die Levester Bücherzelle eröffnet. Quelle: Dirk Wirausk

Helga König war es auch, die die Idee zu dieser Art eines öffentlichen Bücherschrankes hatte und an den Ortsrat herantrug. „Wir haben anschließend überlegt, diskutiert und nach einem geeigneten Standort gesucht“, sagt Ortsbürgermeister Michael Passior. Dank eines Sponsors konnte das Projekt finanziert werden: Die Firma Georg Franz spendete die Telefonzelle.

Öffentlicher Bücherschrank hat sogar eine Beleuchtung

Und es gab noch weitere Hilfe. Die Levester Senioren richteten die Telefonzelle her. Es seien einige Arbeiten wie Innenausbau, neuer Anstrich und das Legen eines Betonsockels für die Standfestigkeit zu erledigen gewesen, erzählt Volker Eberhardt von der zwölfköpfigen Gruppe. Sogar eine Innenbeleuchtung wurde angebracht. Das Geld für den Umbau stellte der Ortsrat zur Verfügung. „Wir haben eine günstigere Lösung gefunden, als wenn wir einen Bücherschrank aufgestellt hätten“, meint Passior. Auch Eberhardt ist zufrieden: „Die Bücherzelle sieht aus wie neu.“ Er hoffe nun, dass das auch so bleibe.

Am alten Feuerwehrgerätehaus an der Burgdorfer Straße ist die Levester Bücherzelle aufgestellt worden. Quelle: Dirk Wirausky

Nahe der Bücherzelle soll noch eine Bank entstehen

Schnell war auch klar, wo die Bücherzelle platziert werden soll, nämlich dort, wo schon einmal eine Telefonzelle gestanden hatte: am Feuerwehrgerätehaus an der Burgdorfer Straße. Dies sei ein idealer Platz, findet Helga König. In der Nähe der Bücherzelle soll noch eine Bank aufgestellt werden.

Helga König wird es sein, die künftig darauf achtet, welche literarischen Angebote in der Zelle stehen. „Ich werde das ein bisschen kontrollieren und notfalls auch kaputte oder verschmutzte Bücher austauschen“, verspricht sie.

Von Dirk Wirausky