Gehrden

Mehr als 100 Gärten in der Region Hannover laden im Juni zu einem Besuch ein. In Gehrden erlauben zwei Gartenbesitzer Einblicke in ihre privat gestalteten Grünanlagen. Im vergangenen Jahr musste die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden – nun sind die grünen Besuche wieder möglich.

Solveig Kälble ist zum dritten Mal dabei. Bereits am Sonntag, 6. Juni, lädt sie von 12 bis 17 Uhr zu einem „Rendezvous im Garten“ am Veilchenweg 5 ein – am ersten Juniwochenende öffnen europaweit Gärten unter dem Motto „Wissen, das wandert“. Am 12. und 13. Juni ist Kälble im Rahmen der Offenen Pforte wieder dabei. Gäste können ihren Garten dann von 12 bis 17 Uhr und zusätzlich nach telefonischer Vereinbarung unter der Telefonnummer (0172) 5986553 bestaunen. Ihr etwa 500 Quadratmeter großer romantisch-ländlicher Garten wird geprägt von vielen Rosensorten, Buchs, Hosta, einem Steingarten und einer großen Staudenvielfalt. Die Terrassen wurden mit Sandstein und einer kleinen Trockenmauer gestaltet. Ramblerrosen haben die Tanne und das Gartenhäuschen erobert.

Tipps und Anregungen im Austausch

Berührungsängste habe sie nicht, erzählt die Gehrdenerin. Die Besucher seien vorwiegend gartenbegeisterte Leute, die nach Gehrden kommen. Der Austausch mit anderen stehe im Vordergrund. Es würden Tipps gegeben, Gestaltungsvorschläge diskutiert und Anregungen geteilt.

Auch Elisabeth Steffens macht bei der Offenen Pforte mit. Sie zeigt interessierten Gästen ihren Garten am Von-Roden-Weg 5 am Sonnabend, 12. Juni, von 13 bis 18 Uhr. Terminabsprachen sind zudem unter der Telefonnummer (0177) 8925972 möglich. Der Garten befindet sich in einem Neubaugebiet, er wurde auf etwa 350 Quadratmeter im Jahr 2017 als Hausgarten angelegt. Es gibt Staudenbeete und Ziersträucher, einige Rosensorten, einen Teich mit Sitzplatz und Wasserspiel (Flow Forms), etwas Rasen, Obstbäume im Spalier, Obststräucher sowie Hochbeete für Gemüse und Erdbeeren. Die Besucher werden gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Weiterhin geöffnet ist am Sonntag, 6. Juni, der Gutspark von Svenja Freifrau und Jakob Freiherr von Richthofen im Untergut Lenthe, Im Eickhof 6. Von 13 bis 18 Uhr wird dort der Park mit seinem alten Baumbestand gezeigt, auch das 2010 wiederhergestellte historische Wegenetz und das Eichenarboretum sind zu sehen.

Bäume, Hecken, Rhododendren, Sandsteine und zwei Teiche bilden die natürliche Kulisse für den Skulpturengarten von Lothar Feige in Leveste. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Astrid und Lothar Feige zeigen am 31. Juli und am 1. August ihre Grünanlage an der Osterstraße 38 in Leveste. Dort können sich die Gäste jeweils von 11 bis 18 Uhr den großen parkähnlich angelegten Skulpturengarten, zahlreiche Rhododendren und Buchsbäume sowie große Laubgehölz bestaunen. Die Feiges wirken darüber hinaus auch beim „Rendezvous im Garten“ am 5. und 6. Juni mit, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Zu erreichen sind sie unter der Telefonnummer (05108) 3536.

Einladung in Gutspark und Nabu-Erlebnisgarten

Am Sonntag, 6. Juni, hat auch das Obergut in Lenthe, Winterstraße 23, geöffnet. Gezeigt wird von 13 bis 18 Uhr der Gutspark mit altem Baumbestand. Das Museum im Geburtshaus Werner von Siemens soll zeitgleich geöffnet werden, sofern die Pandemie es zulässt.

Der Naturschutzbund (Nabu) beteiligt sich am Sonnabend, 5. Juni, am „Rendezvous im Garten“. Der Erlebnisgarten am Ziegeleiweg ist dann von 14 bis 18 Uhr geöffnet. In dem Naturgarten stehen 35 alte Obstbäume, dazu wurden zwei Teiche, ein Gemüse- und Kräutergarten, Beerenobst sowie ein Insektenhotel auf etwa 400 Quadratmeter angelegt. Im Garten leben unter anderem Hühner, Gänse, Ziegen, Frösche, Molche, Vögel und Eidechsen. Im Rahmen der Veranstaltung Offene Pforte öffnet der Nabu sein kleines Anwesen noch einmal am 3. Oktober. Ansprechpartnerin ist Gisela Wicke unter der Telefonnummer (0151) 68134845.

Bisher gilt noch, dass wegen der Corona-Pandemie und der aktuellen Inzidenzzahlen für die Region Hannover stets eine telefonische Anmeldung zu einer Besichtigung bei den Gartenbesitzerinnen und -besitzern erforderlich ist. Darüber hinaus gelten die Bestimmungen der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Niedersaschen, vor allem auch hinsichtlich der Kontaktbestimmungen.

Übrigens: Gehrdener, die sich mit ihrem Garten an dem Programm beteiligen möchten, sind willkommen. „Wir würden uns darüber freuen“, sagt Solveig Kälble, die auf weitere Teilnehmer im Stadtgebiet hofft. Wer Interesse hat, kann sich bei ihr unter der Telefonnummer (0172) 5986553 melden. Das gesamte Programm der Offenen Pforte kann auf www.hannover.de eingesehen werden.

Von Dirk Wirausky