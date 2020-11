Gehrden

An der Hornstraße gibt es seit einiger Zeit ein neue Parkregelung. Die jedoch sorgt bei Autofahrern und Anwohnern offenbar für Irritationen. Ab der Firma Hohe ist stadtauswärts nun per Verkehrsschild geregelt, dass die Fahrzeuge halb auf dem Gehweg abgestellt werden dürfen. Zuvor durften die Autos in auf dem Asphalt des Bürgersteigs aufgezeichneten Parknischen stehen.

Doch daran hielten sich nicht alle Fahrzeughalter, sagt ein Anwohner. In der Vergangenheit parkten zahlreiche Fahrzeughalter auch außerhalb der Markierungen bis hinauf zur Großen Bergstraße. Die Fahrzeuge, die nicht innerhalb der Markierungen standen, bekamen für die Ordnungswidrigkeit einen Strafzettel. Eine Beschilderung gemäß der Straßenverkehrsordnung fehlte.

Hinzukam, dass die Markierungen verblasst waren. Sie suggerierten den Verkehrsteilnehmern, dass sie mit ihren Autos grundsätzlich auf dem Bürgersteig stehen dürfen, berichtet der Anwohner. Daraufhin wurden die Markierungen im Frühjahr erneuert.

Oft wurde beidseitig auf der Straße geparkt

Die Auffrischung geschah aus gutem Grund. Außerhalb der Markierungen hätte das Auto mit allen vier Rädern auf der Straße stehen müssen – und zwar rechts in Fahrrichtung stadtauswärts und links im Bereich Brauereiteich. „Wenn so verfahren und beidseitig geparkt worden wäre, hätte kaum noch ein Fahrzeug gefahrlos durch die parkenden Autos fahren können“, sagt der Anwohner. Darauf seien Stadt und Region hingewiesen worden. Der Wunsch der Anlieger war es, in diesem Bereich an der Hornstraße für eine eindeutige aussagekräftige Beschilderung zu sorgen.

Ein absolutes Halteverbot an der Hornstraße ist im Bereich das Brauereiteichs eingerichtet worden. Quelle: Dirk Wirausky

Und das ist nun geschehen. Es wurden Schilder aufgestellt mit dem Hinweis, dass das Parken ab sofort auf dem Gehweg mit zwei Rädern erlaubt ist. Auf der Seite am Brauereiteich besteht dagegen ein absolutes Haltverbot. Was laut des Anwohners aber für Verwirrung sorgte, war der Umstand, dass die Markierungen auf dem Bürgersteig nicht in gleichem Atemzug entfernt wurden.

Übermalt, aber noch deutlich zu erkennen: Die ehemaligen Haltebuchten auf dem Gehweg an der Hornstraße. Quelle: Dirk Wirausky

Doch die Einwände wurden erhört. Ganz so uneindeutig ist die Situation an der Hornstraße inzwischen nicht mehr. Dem Hinweis des Anliegers ist die Stadt nachgekommen. Die weißen Markierungen auf dem Gehweg sind inzwischen zumindest übermalt worden, allerdings sind sie immer noch sichtbar. Dennoch haben sich Autofahrer in der letzten Zeit meist an die neue Regelung gehalten, zumal Verkehrsverstöße mit einem Ordnungsgeld belegt werden.

Von Dirk Wirausky