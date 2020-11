Pflegeheim Haus Gehrden bietet Corona-Schnelltests an

Gehrden

Am Donnerstag startet das Haus Gehrden mit den Schnelltests zur Bestimmung von Corona-Infektionen, den sogenannten Antigen-Schnelltests. Einrichtungsleiter Jens Paul erhofft sich viel von der neuen Möglichkeit. „Die Tests geben den Bewohnern, Mitarbeitern und Besuchern die nötige Sicherheit und sorgen für ein ruhiges Gewissen.“ Damit könne man im Fall der Fälle auch schneller reagieren. „Zuvor dauerte es zur Bestimmung mehrere Tage, in denen es weitere Kontakte gab.“

So einfach und schnell wie ein Schwangerschaftstest

Etwa 2000 Tests sind vorhanden. Die Mitarbeiter und Bewohner, jeweils knapp über 100, werden einmal pro Woche getestet, die Besucher direkt am Eingang. „In 20 Minuten hat man Gewissheit. Daher bitten wir die Besucher auch darum, etwas früher zu kommen“, sagt Paul und öffnet eine Box mit den Utensilien. Er erklärt den Schnelltest: Stäbchen für den Abstrich, die mit einer Lösung in ein Behältnis gegeben werden. Nach kurzer Zeit tröpfelt man das Gemisch auf einen Papierstreifen, der das Ergebnis anzeigt. „Das verläuft so wie ein Schwangerschaftstest.“

Jens Paul zeigt die Utensilien des Schnelltests. Quelle: Stephan Hartung

Nach Erlaubnis durch die Region Hannover und der Onlineschulung seitens eines Mediziners dürfen die Mitarbeiter des Pflegeheims die Tests vornehmen, die eine medizinisch-pflegerische Ausbildung besitzen – das sind 18 Personen. Mit der Region ist auch geklärt, dass das Haus die Kosten von sechs Euro pro Test erstattet bekommt. Vom Erfolg ist Jens Paul überzeugt. „Die Tests bieten zu 90 bis 95 Prozent Gewissheit.“ Bereits am Freitag wird er weitere Schnelltests ordern. „Die 2000 Tests reichen nur für einen Monat. Bei Bestellungen im Großhandel, von wo wir auch Desinfektionsmittel oder Handschuhe erhalten, kann die Lieferung auch mal drei Wochen dauern.“

Bewohner dürfen wieder Besucher empfangen

Und noch aus einem anderen Grund ist der Donnerstag ein guter Tag für das Haus Gehrden: Das Besuchsverbot endet. Dies galt seit dem 30. Oktober. Ein Bewohner lag im Krankenhaus, sein Zimmernachbar war mit Corona infiziert. „Damit war unser Bewohner ein K1-Kontakt. Wir haben ihn bei uns isoliert, er hat auch Schutzkleidung getragen wie unser Personal“, berichtet Paul. Der Bewohner zeigte keine Symptome, kehrt nun wieder zurück in sein angestammtes Zimmer – und damit zu seiner Ehefrau, von der er zwei Wochen getrennt werden musste.

Auch die AWO-Residenz in Gehrden möchte die Schnelltestes einführen – noch sind nicht alle Voraussetzungen dafür erfüllt, das Haus am Thiemorgen hat aber seine Hausaufgaben erledigt. „Wir haben unser Konzept beim Gesundheitsamt der Region eingereicht, warten jetzt noch auf die Genehmigung“, sagt Einrichtungsleiterin Christine Tebel. Sobald es von der Behörde grünes Licht gibt, zeigt ein Arzt den dafür ausgebildeten Mitarbeitern, wie die Testungen erfolgen. Die Vorbereitungen hat die Residenz schon getroffen. „Wir haben schon mehrere Hundert Testkits bestellt.“

Die AWO-Residenz Gehrden kommt bislang gut durch die Pandemie, will aber auch Schnelltests einführen. Quelle: Stephan Hartung

Bislang kommt die AWO-Einrichtung gut durch die Pandemie. „Wir hatten weder einen Verdacht noch einen bestätigten Fall. Hoffentlich bleibt es dabei, dass wir verschont bleiben“, sagt Tebel. Dafür gelten auch strenge Regeln: Die Angehörigen werden gebeten, bei Besuchen eine FFP2-Maske zu tragen. „Außerdem soll der Besuch ein konstanter Kontakt sein, damit pro Anwohner nicht ständig neue Besucher kommen“, sagt Tebel. In den Zimmern soll die Besuchszeit nicht länger als 45 Minuten betragen, „damit unser Personal die Zimmer noch desinfizieren kann“. An jedem zweiten Sonnabend sind 90-minütige Besuche möglich, mittwochs hat die Residenz bis 20 Uhr geöffnet.

Von Stephan Hartung