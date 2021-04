Politiker ebnen Weg für Millionenprojekt am Klinikum in Gehrden

Gehrden

Die Mitglieder des Ausschusses für Bau- und Städteplanung haben einer Änderung des Bebauungsplans „Klinikum Robert Koch“ zugestimmt. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass am Krankenhaus ein neues Bettenhaus gebaut werden kann.

Großartig ins Detail mussten die Politiker bei ihrer Sitzung am Dienstagabend nicht mehr gehen. Bereits Mitte März waren sie in einer öffentlichen Ratsinformation umfassend über die Pläne und das Vorgehen unterrichtet worden. Nun folgt die öffentliche Auslegung. Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg erläuterte, dass im Sommer die Anregungen und Stellungnahmen gesichtet werden sollen. Im Oktober soll es den Satzungsbeschluss geben. Die Zeit für eine Änderung des Bebauungsplans drängt: Für einen notwendigen Förderbescheid ist ein rechtskräftiger Bebauungsplan der Stadt Gehrden erforderlich.

Strittig sind dabei besonders Fragen der Verkehrsplanung. Anwohner und auch Teile der Politik forderten deshalb die Erstellung einer Verkehrsleitplanung zur Erschließung des Klinikums, zur Parkplatzsituation, zur Verbesserung des Anschlusses an den öffentlichen Nahverkehr sowie zu straßen- und verkehrsbehördlichen Maßnahmen wie dem Anwohnerparken. Gehrdenerinnen und Gehrdener regten viele konkrete Einzelvorhaben an, darunter war auch die Idee, Blitzer zu installieren oder Lärmschutzwände zu errichten. Bedenken gibt es auch im Bezug auf die Verkehrsbelastung und Lärmstörungen im Bereich des sogenannten Dichterviertels und an der Franzburger Straße. Darüber hinaus wurde die Vorlage wirksamer Konzepte zur verträglichen Abwicklung des Baustellenverkehrs angeregt.

Einwände der Anlieger erwartet

Klaus Dörffer (CDU) glaubt nicht, dass diese Diskussion verstummen werde. „Ich erwarte Einwände der Anlieger gegen den Bebauungsplan“, sagt er mit Blick auf das öffentliche Auslegungsverfahren, das nun beginnt. Und für die CDU betonte er, dass seine Fraktion einer Änderung des B-Plans zustimme, um den Prozess voranzubringen, gleichzeitig kündigte er aber an, dass die Christdemokraten beim nächsten Schritt deutlich hingucken werden. Die Union hat in der Vergangenheit zwar die Modernisierung und Erweiterung des Klinikums begrüßt, gleichzeitig aber ein schlüssiges Verkehrskonzept gefordert.

Die SPD steht dem Millionenbauprojekt wohlwollend gegenüber. Details sollten im weiteren Verfahren geklärt werden. „Wir wollen auf keinen Fall ein zweites Regiobus“, sagte Henning Harter. Im Oktober vergangenen Jahres hatte eine Mehrheit von CDU, Grüne und AfD die geplante Ansiedlung des neuen Busdepots in Gehrden verhindert. Eine Entscheidung, die die SPD nach wie vor heftig kritisiert.

Gebührenfreies Parken?

Thomas Wahner (Bündnis 90/Die Grünen) regte unter anderem an, dem Klinikum Region Hannover (KRH) zu empfehlen, das kostenpflichtige Parken vor dem Klinikum auszusetzen. „Auf Probe für zwei Jahre“, so Wahner. Seine Hoffnung: Die Mitarbeiter und Besucher des Krankenhauses würden nicht mehr so stark auf die Anliegerstraße ausweichen, wenn sie ihr Fahrzeug gebührenfrei auf dem Klinik-Parkplatz abstellen könnten.

Am Klinikum Robert Koch wird ab 2022 ein Bettenhaus für 160 Millionen Euro gebaut. Quelle: Dirk Wirausky

Das KRH will für rund 160 Millionen Euro in Gehrden ein neues Bettenhaus errichten. Der zweigeschossige Komplex wird an den Trakt von 2015 angrenzen. In dem Neubau sollen 349 Betten, acht OP-Säle, drei Kreißsäle, Linksherzkathetermessplätze sowie ein Aufnahme- und Untersuchungszen­trum untergebracht werden. Im Gebäude der früheren Schwesternschule soll künftig die Krankenhausverwaltung Platz finden. Der Altbau des Bettenhauses aus den Sechzigerjahren soll nach der Inbetriebnahme des Neubaus abgerissen werden. Mehr als 150 Parkplätze sollen am Krankenhaus eingerichtet werden. „Die Zahl der Stellplätze wird nicht verringert“, sagte Middelberg.

Der Zeitplan sieht vor, das Gebäude 2025 fertigzustellen. Der Baubeginn ist für 2022 vorgesehen. In einem ersten Schritt soll der Parkplatz gebaut werden.

Ungewohnte Sitzordnung: Erstmals haben sich Gehrdens Politiker online getroffen. Quelle: Dirk Wirausky

Übrigens: Erstmals in der Geschichte der Stadt Gehrden hat am Dienstagabend eine Ausschusssitzung in Hybridform stattgefunden. Statt gemeinsam im Bürgersaal saßen sich die Politiker und Vertreter der Verwaltung digital gegenüber. Interessierte Bürger konnten die Sitzung per Livestream verfolgen. Ungewöhnlich war das schon. Und auch wenn nicht jede Politikerin und jeder Politiker immer zu sehen und zu hören war und nicht jedes Handzeichen bei den Abstimmungen sofort mitgezählt wurde, wirkliche Probleme gab es nicht. Auch die nächsten Zusammenkünfte werden als Hybridsitzung stattfinden. Am Donnerstag. 15. April, tagt ab 18.30 Uhr der Rat.

Von Dirk Wirausky