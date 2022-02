Wennigsen

Wohnungseinbrüche, Enkeltrick oder das persönliche Sicherheitsempfinden im öffentlichen Raum. Welchen Themen rund um das Thema Kriminalität und Prävention treibt die Bürgerinnen und Bürger um? Die Polizei wollte es wissen und machte darum in dieser Woche zunächst Station in den Kommunen Ronnenberg, Gehrden und Hemmingen. Zum Abschluss der Aktion in Wennigsen kamen die Beamtinnen Katrin Hofmann und Angela Rose am Freitag auf dem Rewe-Parkplatz mit Kunden ins Gespräch. Ein gut gewählter Standort, wie sich zeigen sollte.

Für die ältere Dame in der grauen Daunenjacke ist es die ganz normale Einkaufsroutine. Wie wahrscheinlich unzählige Male zuvor hängt sie die langen Träger ihrer Einkaufstasche über die Griffe des Einkaufswagens und steuert den Eingang des Supermarktes an der Degerser Straße an. Doch an diesem Vormittag steht dort Polizeioberkommissarin Hofmann, die eben ein wachsames Auge für genau solche Situationen hat.

Taschendiebe haben leichtes Spiel

„Ich weiß, aber ich halte die Tasche ja fest“, beteuert die Kundin, als sie freundlich auf ihr leichtsinniges Verhalten hingewiesen wird. Offenbar ein Klassiker, auf den die Kontaktbeamtin auch prompt eine Antwort parat hat. „Und wenn sie ihr Leergut in den Pfandautomaten werfen, halten sie die Tasche dann immer noch fest?“

Das überzeugt nun auch die Seniorin, bereitwillig lässt sie sich von Hofmann die Tasche mit der Verschlussseite zum Körper über die Schulter legen. Dann noch den Träger etwas enger ziehen – schon hat sie es einem potenziellen Taschendieb deutlich schwerer gemacht. „Das stimmt schon. Ich weiß ja auch, dass viel gestohlen wird“, sagt sie und bedankt sich.

Auch Dieter Grabitz aus Bredenbeck hat noch Nachholbedarf in Sachen Diebstahlprävention. Der Knopf seiner Umhängetasche ist offen. „Das passiert, wenn es mal schnell gehen muss. Dabei war ich früher selbst Polizist“, sagt der Pensionär mit einem Lachen. Und auch die Kundin im schwarzen Regenmantel, die ihre Gürteltasche in den Kindersitz des Einkaufswagens gelegt hat, weiß wohl genau, dass das keine gute Idee ist.

Wohnungseinbrüche sind überall Thema

„Es ist erschreckend, wie unbedarft manche Leute beim Einkaufen unterwegs sind und Taschendiebstahl geradezu Vorschub leisten. Von daher ist es schon gut, dass wir heute hier stehen“, sagt Hofmann, die als Kontaktbeamtin im Polizeikommissariat Ronnenberg tätig ist. In Wennigsen würde so etwas doch nicht passieren, bekam sie auch immer wieder zu hören. „Es ist ja grundsätzlich gut, dass da ein positives Sicherheitsempfinden besteht, aber es ist natürlich grob fahrlässig“, betont die Expertin.

Doch nicht immer und überall fühlen sich die Menschen sicher. So waren Wohnungseinbrüche in allen besuchten Kommunen ein Thema. Gerade in der dunklen Jahreszeit treibt das die Leute um. „Viele wollen wissen, wie sie ihr Haus vor Einbrechern schützen können“, berichtet Hofmann, die im Infomobil zusammen mit Polizeikommissarin Angela Rose aus der Polizeistation Wennigsen unterwegs war. Beide empfahlen dann unter anderem das Programm „Zuhause sicher“, bei dem ein Experte der Polizei das Eigenheim vor Ort auf Schwachstellen überprüft und Tipps zur Anschaffung von Sicherheitstechnik gibt.

Viele Senioren erhalten Schockanrufe

Was die Fragen und Sorgen der Bürger betrifft, habe es von Kommune zu Kommune keine Unterschiede gegeben, berichten die Polizistinnen. Auffallend war, dass vor allem ältere Menschen das Gespräch mit der Polizei suchten. „Sie hat insbesondere das Thema Schockanrufe beschäftigt“, sagt Rose. Egal ob Enkeltrick oder die Nachricht vom Unfall eines Familienangehörigen – die Schicksale von Senioren die von trickreichen Betrügern teilweise um Zehntausende Euro gebracht werden, beunruhigen die ältere Bevölkerung. „Viele hätten solche Anrufe bereits bekommen, hieß es. Glücklicherweise sei niemand darauf hereingefallen. Aber es gibt solche Fälle leider immer noch“, betont Rose.

Nach fünf Tagen Infomobil mit Stationen in Gehrden, Empelde, Bredenbeck, Hemmingen und Wennigsen ziehen die beiden Beamtinnen ein positives Fazit. Hofmann: „Man hat gemerkt, dass die Bürgerinnen und Bürger Redebedarf haben. Viele hielten auch einfach nur an, um uns für unsere Arbeit zu loben. Das freut einen dann natürlich besonders.“

Von André Pichiri