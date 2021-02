Gehrden

Der oft befürchtete Vorführeffekt bleibt aus: Der 76-jährige Wolfgang Adler aus Gehrden kann den von ihm angekündigten Ausfall des Kontoauszugsdruckers gleich beim ersten Versuch wieder einmal eindrucksvoll beweisen. „Dieser Service ist nicht verfügbar“, steht auf dem Bildschirm, nachdem Adler seine EC-Karte eingeführt und im Menü seine Auszüge angefordert hat. „Das kaum leuchtende Feld signalisiert schon die gestörte Funktion“, sagt der Senior ratlos und entnimmt seine EC-Karte.

Der Auszugsdruckers ist wieder einmal nicht verfügbar. Quelle: Ingo Rodriguez

Drucker fällt seit gut einem Jahr regelmäßig aus

Seit rund einem Jahr schon ärgert sich der pensionierte Gymnasiallehrer schon über häufige Störungen des Postbank-Druckers, der im Eingangsbereich des Edeka-Marktes an der Schulstraße steht. Seitdem die Filiale der Postbank am Marktplatz vor gut zwei Jahren geschlossen wurde, kommt Adler regelmäßig mit dem Fahrrad oder Auto von seiner etwa zweieinhalb Kilometer entfernten Wohnung zum Selbstbedienungsterminal. „Ich mache zwar auch Onlinebanking, aber ich hefte meine Auszüge gerne in Papierform ab“, sagt der Senior. Das Drucken von zu Hause verursache zudem Kosten für Tintenpatronen. „Außerdem ist die Darstellungsform vom Auszugsdrucker für mich übersichtlicher“, sagt Adler.

Häufig tritt er den Heimweg allerdings ohne Auszüge an. „Den Kontostand kann man an der Säule abfragen, aber der Drucker funktioniert selten“, sagt der 76-Jährige. Er macht sich dann auf den Weg nach Empelde – zum nächstgelegenen Gerät der Postbank in der Partnerfiliale der Deutschen Post an der Chemnitzer Straße.

Wolfgang Adler führt die erneute Störung vor. Quelle: Ingo Rodriguez

„Leider können wir das nicht immer vermeiden“

Auch zahlreiche andere Kunden der Postbank sind nach Angaben des pensionierten Lehrers regelmäßig über Störungen des Gerätes verärgert. Adler hat sich deshalb schon mehrfach bei der Postbank beschwert. Er zeigt auch den Schriftwechsel mit der Reklamationsstelle. Die Reparatur des Gerätes verzögere sich aus technischen Gründen, heißt es in einem Schreiben. In einem anderen Brief wird auf die häufige Nutzung verwiesen. „Der Auszugsdrucker wird sehr stark frequentiert. Daher kommt es immer wieder vor, dass kein Papier mehr im Gerät ist“, teilt die Postbank mit. Obwohl das Gerät regelmäßig geprüft werde, sei das nicht immer zu vermeiden. Kürzlich hat Adler nach einer weiteren Störung und Beschwerde immerhin eine Gutschrift von 10 Euro erhalten.

Postbank verspricht Besserung

Auf Nachfrage dieser Zeitung meldet sich die Postbank ausführlicher zu Wort. Die aktuelle Störung soll demnach spätestens am Folgetag beseitigt sein. Das Unternehmen räumt aber Probleme mit dem Gerät in Gehrden ein. Dort komme es gelegentlich zu einem Papierstau oder -mangel. „Das hat es auch in den letzten Monaten hin und wieder gegeben“, teilt Postbanksprecher Oliver Rittmaier mit. Offenbar ist es kein technisches Problem. Man gehe davon aus, dass der Auszugdrucker vom beauftragten Dienstleister nicht richtig befüllt werde.

„Wir haben noch einmal für dieses Thema sensibilisiert und werden gemeinsam alles dafür tun, solche Einschränkungen künftig zu vermeiden“, verspricht die Postbank. Außerdem werde geprüft, ob der Drucker künftig noch häufiger mit Papier befüllt werden könne. Gleichzeitig mit der Auffüllung des benachbarten Geldautomaten sei dies aber nicht möglich. Aus Sicherheitsgründen werden demnach beide Geräte von unterschiedlichen Teams des gleichen Dienstleisters aufgefüllt.

Von Ingo Rodriguez