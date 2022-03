Pro Leveste: Van der Velde löst Eberhardt ab

Leveste

Der Dorfförderverein Pro Leveste hat einen neuen Vorsitzenden. Auf der Jahresversammlung im Gasthaus Behnsen wurde Uwe van der Velde an die Spitze des Vereins gewählt. Er löst Volker Eberhardt ab.

Eberhardt blickte zum Abschluss seiner Amtszeit noch einmal auf die Vielzahl der von Pro Leveste organisierten Aktionen der vergangenen neun Jahre zurück. Der scheidende Vorsitzende, der freiwillig zurückgetreten ist, erhielt von den weiteren Vorstandsmitgliedern als Dank eine Collage eben dieser Aktionen überreicht.

Eberhardts Nachfolger wird der bisherige stellvertretende Vorsitzende Uwe van der Velde. Einstimmig wurde er gewählt. Sein Stellvertreter ist künftig Dietmar Mielke. Katja Giesecke als Schriftführerin und Ewald Schulz als Kassenwart wurden einstimmig im Amt bestätigt.

Katja Giesecke (von links), Uwe van der Velde, Dietmar Mielke und Ewald Schulz bilden künftig den Vorstand des Dorffördervereins Pro Leveste. Quelle: Privat

Abgesehen davon will der Förderverein nach der lange coronabedingten Pause allmählich wieder mit seinen Aktionen und Aktivitäten beginnen. Einmal im Quartal soll ein Stammtisch von Pro Leveste im Gasthaus Behnsen stattfinden. Erster Termin ist am Mittwoch, 27. April, um 19 Uhr. Dort ist jeder willkommen, der sich für den Ort engagieren oder einfach nur informieren möchte. Zudem kündigte van der Velde an, das beliebte Dorfkino und die Doppelkopfabende bald starten zu wollen. Nähere Informationen werden zeitnah auf der Homepage und in der Presse veröffentlicht.