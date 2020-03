Gehrden

Beratung für Patienten und Angehörige, Netzwerk für Selbsthilfegruppen, aber auch zentrale Stelle für Informationen über neue Therapien, Früherkennung und Aufklärung: Seit 20 Jahren liegt in Gehrden eine feste Anlaufstelle für Männer mit Prostatakrebs. Wenn Nicola Horndasch im Büro des Bundesverbandes Prostatakrebs Selbsthilfe (BPS) am Steinweg ein Foto ihres verstorbenen Vaters Wolfgang Petter und eine Karte mit den heute 220 Selbsthilfegruppen zeigt, sind ihr Wehmut und Stolz gleichermaßen anzumerken.

Denn: Sie verwaltet im BPS-Büro in Gehrden hauptamtlich ein Erbe ihres Vaters: Der 2006 an den Folgen von Prostatakrebs gestorbene Petter war es, der im Jahr 2000 von Gehrden aus den BPS gründete und auch in der Burgbergstadt als BPS-Gründungsvorsitzender die erste Geschäftsstelle eröffnete. In diesem Jahr feiert der Verband das 20-jährige Bestehen – mit mehr als 40.000 Mitgliedern aus den 220 Selbsthilfegruppen in ganz Deutschland.

Wolfgang Petter wollte Netzwerk schaffen

„Mein Vater bekam 1999 im Alter von 54 Jahren die Diagnose Prostatakrebs und wollte für Betroffene ein Netzwerk schaffen“, erzählt Horndasch. Sie ist kürzlich erst als BPS-Mitarbeiterin mit dem Gehrdener Büro aus dem langjährigen Domizil an der Alten Straße in die neuen Räume am Steinweg umgezogen. „Der alte Mietvertrag war ausgelaufen“, sagt Horndasch. Als Angestellte des BPS ist sie für die Finanzen, Mitgliederverwaltung und Reiseabrechnungen zuständig. „Die BPS-Hauptgeschäftsstelle ist vor sechs Jahren von Gehrden in das Haus der Krebsselbsthilfe in Bonn verlegt worden“, sagt Horndasch. Gleichwohl: Der Anfang des BPS liegt in Gehrden.

Nach seiner Diagnose gründete Petter zunächst eine Selbsthilfegruppe für Prostatakrebs-Patienten, die sich regelmäßig mit bis zu 15 Betroffenen im Freizeitheim Hannover-Ricklingen traf. „Dann hat er die zu diesem Zeitpunkt bundesweit insgesamt 18 bestehenden Selbsthilfegruppe vernetzt“, erzählt Horndasch.

Ein Bild aus vergangenen Zeiten: Wolfgang Petter (links) begrüßt im Jahr 2003 in der neu eröffneten BPS-Geschäftsstelle an der Alten Straße in Gehrden den damaligen Stadtdirektor Hans Bildhauer (Mitte) und den früheren Bürgermeister Heinrich Berkefeld. Quelle: Privat

Bundessitz wird in Gehrden eröffnet

Auf die Initiative ihres Vaters hin wurde im September 2000 mit Unterstützung der Stiftung Deutsche Krebshilfe (DKH) schließlich der Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe gegründet und in Gehrden am Suerser Weg die Hauptgeschäftsstelle eröffnet. Vor den Umzug an den Steinweg im vergangenen Dezember war der BPS-Bundessitz seit 2003 an der Alten Straße in Gehrden untergebracht. Petter wurde wegen seiner Verdienste – auch als langjähriger SPD-Vorsitzender und Ratsherr in Gehrden – im Jahr 2002 die Goldene Ehrennadel der Stadt und das Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens verliehen. Seit 2008 trägt auch ein Weg in Gehrden seinen Namen.

Nicola Horndasch von Beginn an dabei

Von Anfang an beim BPS dabei war auch Tochter Horndasch: bis 2014 als Geschäftsstellenleiterin, inzwischen als Mitarbeiterin im Gehrdener Büro, dem zweiten BPS-Standort neben der Hauptgeschäftsstelle in Bonn. „Zurzeit gibt es in der näheren Umgebung in Hannover, Springe, Hameln und Burgdorf Selbsthilfegruppen“, sagt Horndasch. Auch in Gehrden und Wennigsen habe es schon Gruppen gegeben. „In kleineren Einheiten beträgt die durchschnittliche Verweildauer von Patienten aber im Durchschnitt oft nur rund zwei Jahre, bis sich Betroffene neue Gesprächspartner in größeren Gruppen suchen“, weiß die BPS-Angestellte.

Nicola Horndasch freut sich über die neuen BPS-Räume am Steinweg. Quelle: Ingo Rodriguez

Verband fordert kassenfinanzierte PSA-Früherkennung

Bei Prostatakrebspatienten besteht laut Horndasch ein großer Bedarf, sich mit Leidensgenossen auszutauschen und Informationen über neue wissenschaftliche Erkenntnisse oder Therapieansätze zu bekommen. Angesichts der möglichen Folgen wie Impotenz und zunehmende Inkontinenz sei das gut nachvollziehbar. Der amtierende BPS-Vorsitzende Werner Seelig rät deshalb immer wieder zu einer gezielten Form der Früherkennung. „Prostata Spezifisches Antigen“ ( PSA) – so heißt ein Stoff, der sich über einen Bluttest nachweisen lässt. Der PSA-Wert lässt Rückschlüsse auf eine mögliche Prostatakrebserkrankung zu.

„Wir fordern deshalb, dass künftig die PSA-gestützte und risikoadaptierte Früherkennung von den Krankenkassen finanziert wird“, sagt Seelig. Eine größere Beteiligung an der PSA-Früherkennung könnte die Zahl der Todesfälle demnach künftig halbieren. „Derzeit erkranken bundesweit etwa 60.000 Männer pro Jahr neu an Prostatakrebs. Jährlich sterben rund 13.000 Männer daran“, sagt Seelig. BPS-Mitarbeiterin Horndasch rät Männern ab 45 Jahren zur Vorsorgeuntersuchung.

Der Gründer und Gründungsvorsitzende des BPS, Wolfgang Petter, aus Gehrden starb 2006 an den Folgen und Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Quelle: Privat

BPS-Gründer stirbt 2006 an Folgen einer Chemotherapie

Horndaschs Vater starb 2006 an den Folgen und Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Seine Verdienste werden auch bei der BPS-Jubiläumstagung anlässlich des 20-jährigen Bestehens am 17. Juni in Magdeburg wieder deutlich werden. In Gehrden erinnert im neuen Büro am Steinweg ein großes Porträtfoto an den Begründer der größten Patientenorganisation für eine Männererkrankung in ganz Europa.

Mehr Informationen über den Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe, über die Früherkennung, Therapieformen sowie die Telefonnummer einer gebührenfreien Beratungshotline sind im Internet auf der Seite www.prostatakrebs-bps.de zu finden.

Lesen Sie auch:

Von Ingo Rodriguez