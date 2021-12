Gehrden

Der Rat der Stadt Gehrden ist sich einig: Nur Impfen kann die weitere Ausbreitung des Coronavirus stoppen. Deshalb wurde am Mittwochabend in der Sitzung eine gemeinsame Erklärung verabschiedet.

Darin fordern alle Mitglieder des Rates die Bürgerinnen und Bürger auf, die Impfangebote im Stadtgebiet wahrzunehmen. Im Wortlaut heißt es: „Der Rat der Stadt Gehrden appelliert an alle Einwohner und Einwohnerinnen, die kostenlosen Impfangebote möglichst bald wahrzunehmen. Nur Impfen ebnet den Weg aus der Pandemie.“

Gleichzeitig appellieren die Politikerinnen und Politiker an alle Gehrdenerinnen und Gehrdener, die bestehende Corona-Verordnung zu beachten und durch verantwortungsvolles persönliches Handeln an der Bekämpfung der Corona-Pandemie mitzuwirken.

Mehr als 1000 Impfungen in Gehrden

Nach Angaben von Bürgermeister Cord Mittendorf haben sich im Vierständerhaus an der Kirchstraße bislang 1050 Personen immunisieren lassen. Dort ist montags und mittwochs ein mobiles Impfteam im Einsatz. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Geimpft wird von 10 bis 16 Uhr. Sechs Impftermine wurden angeboten. Bis Ende des Jahres soll das Angebot aufrecht gehalten werden. „Wir hoffen, dass es genutzt wird“, sagte Mittendorf.

Aktuell gibt es im Gehrdener Stadtgebiet 69 Corona-Fälle. Die Inzidenz liegt am Donnerstag bei 193,1. Zum Vergleich: Der Inzidenzwert in der Region Hannover beträgt aktuell 198,1. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Gehrden 840 Menschen mit dem Coronavirus infiziert; neun Personen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Von Dirk Wirausky