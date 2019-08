Gehrden

Die SPD stellt sich in der Diskussion um die Regiobus-Ansiedlung hinter Bürgermeister Cord Mittendorf ( SPD). „Die Entscheidung von Regiobus, in Gehrden den neuen Betriebshof zu bauen, wird von der SPD in vollem Umfang begrüsst“, sagt Sylvie Müller, die erste Vorsitzende des Ortsvereins.

Die Spitzen der CDU- und Grünen-Fraktion im Rat hatten Bedenken geäußert, dass mit dem Betriebshof Verkehrsprobleme entstehen könnten. Insbesondere die Zufahrt zum neuen Betriebshof an der Ronnenberger Straße müsse, so CDU-Fraktionschef Thomas Spieker, frühzeitig optimal geplant werden. Die SPD sieht hier kein grundsätzliches Standortproblem. „Natürlich muss es ein vernünftiges Verkehrskonzept für den Bereich um den Betriebshof geben, das ist aber durch den gut gewählten Standort am Rande von Gehrden sicher möglich“, sagt Müller.

Das regionseigene Busunternehmen Regiobus gab in der vergangenen Woche bekannt, dass es 2023 seinen größten Betriebshof in der Region an der Ronnenberger Straße in Betrieb nehmen will. 140 Busse und 250 Arbeitsplätze werden damit nach Gehrden verlagert. Die SPD erhofft sich von der Ansiedlung positive Effekte für den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie den lokalen Einzelhandel. „Die zu erwartenden Arbeitsplätze dürften durch die bereits geplante Zusammenarbeit mit der Oberschule für Gehrdener Jugendliche sehr attraktiv sein“, so Müller. Der Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Henning Harter bezeichnet den Regiobus-Entscheid sogar als „Meisterstück des Bürgermeisters“. Das Regionsunternehmen von dem Standortvorteil zu überzeugen, sei eine „außergewöhnliche Leistung“ der Beteiligten gewesen. „Die Infrastruktur der Stadt wird durch den Betriebshof nachdrücklich gestärkt“, so Harter.

Von Mario Moers