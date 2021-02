Ronnenberg

Die gute Nachricht für Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) erreichte sie am Freitagmittag. „Das neue Busdepot von Regiobus wird in jedem Fall im Bereich der Postleitzahl 30592 gebaut“, erklärte sie kurz darauf gut gelaunt. Mit einer E-Mail hatte ihr das Unternehmen zuvor bestätigt, dass die anderen Kommunen – Seelze, Springe und Wennigsen – aus dem Rennen sind.

Regiobus teilte der Verwaltung mit, dass die Firma alle zur Wahl stehenden Standorte geprüft habe. Dabei sei festgestellt worden, dass die Gebiete in Ronnenberg deutliche Vorteile gegenüber den anderen Kommunen aufwiesen, berichtete Harms. Laut Aussagen des Unternehmens sei es vor allem wichtig, wirtschaftlicher zu agieren. Dazu gehöre die Vermeidung von unnötigen Leerkilometern der Busse. Ronnenberg sei in dieser Hinsicht „geografisch passend“, wie es Regiobus-Sprecher Tolga Otkun ausdrückte.

Kein Gegenwind aus der Politik zu erwarten

Die erneute Suche war notwendig geworden, weil der Rat der Stadt Gehrden eine Ansiedlung im Herbst 2020 abgelehnt hatte. Ob der Betriebshof nun an der Ronnenberger Biogasanlage – und damit nur wenige Meter vom geplanten Gehrdener Standort entfernt – oder am Ortsrand von Weetzen entstehen soll, will Regiobus nach einer weiteren Prüfung entscheiden. Das Unternehmen machte am Freitag keine weiteren Angaben zu den noch in der Auswahl befindlichen Flächen.

„Beide Flächen haben Vor- und Nachteile“, erklärte hingegen Bürgermeisterin Harms. Diese müssten nun gegeneinander abgewogen werden. Regiobus habe die Stadt gebeten, die baurechtlichen Voraussetzungen für eine Ansiedlung zu schaffen. Ende März oder Anfang April, sagte Otkun, könne es vielleicht eine Entscheidung über die konkrete Fläche geben. Anders als in der Nachbarstadt Gehrden ist politischer Gegenwind in Ronnenberg nicht zu erwarten. Fraktionsübergreifend sei die Nachricht, dass die Stadt den Zuschlag für den Standort erhalten hat, sehr begrüßt worden, berichtete Harms. „Für uns als gebranntes Kind ist das ein ganz wichtiger Aspekt“, stellt der Regiobus-Sprecher fest.

„Müssen nicht alles in die Tonne kloppen“

Otkun erklärte, dass das Unternehmen vor der öffentlichen Bestätigung zunächst die eigenen Mitarbeiter über die Entscheidung informiert habe. Zum weiteren Zeitplan konnte er noch keine Angaben machen, auch nicht zu den konkreten Planungen des Betriebshofes. Allerdings müsse Regiobus nicht die komplette Vorbereitung, die für Gehrden gemacht worden war, „in die Tonne kloppen“.

Die Firma Regiobus will ihre Fahrzeuge demnächst in Ronnenberg unterstellen. Quelle: dpa (Archiv)

In Gehrden sollte der Neubau nach letzten Meldungen rund 70.000 Quadratmeter Fläche beanspruchen. Im Gegenzug für den Neubau will das Unternehmen die Niederlassungen in Eldagsen und Wunstorf schließen und die dortigen Arbeitsplätze nach Ronnenberg verlagern.

Strahlkraft über das Calenberger Land hinaus

Der Schwerpunkt des neuen Depots soll auf der Umrüstung auf Elektroantriebe liegen. Vorgesehen waren für Gehrden Stellplätze für 140 Busse, zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise für 200 Busse. Die Branche sei buchstäblich in Bewegung, erklärte Otkun. Diese Zahlen könnten sich deshalb noch ändern. Neben den Hallen waren außerdem Werkstätten, ein Verwaltungsbereich und ein Parkhaus für die Mitarbeiter sowie eine Betriebs-Kita geplant. Die Kosten wurden auf mindestens 60 Millionen Euro geschätzt.

In der Planung inbegriffen ist aber auch ein Innovationsprojekt mit Wasserstoffantrieben. Vor allem dieser Teil habe seit dem Aus in Gehrden in seiner Entwicklung „eine irre Dynamik bekommen“, wie Harms feststellte. Dieses Projekt könne mit bundesweiter Aufmerksamkeit rechnen. Die Bürgermeisterin rechne deshalb mit einer Strahlkraft der Ansiedlung über das Calenberger Land hinaus.

Von Uwe Kranz