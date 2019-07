Region blitzt im August dreimal in Ronnenberg

Ronnenberg

Wo es aufgestellt wird, bleibt stets ein Geheimnis, deshalb sollten Autofahrer an drei Tagen im August im gesamten Stadtgebiet von Ronnenberg besonders auf ihre Geschwindigkeit achten. Die Region Hannover schickt am Donnerstag, 8., Montag, 19., und Mittwoch, 28. August, ihr mobiles Geschwindigkeitsmessgerät vorbei, um mögliche Raser im Straßenverkehr zu ermitteln.

Auch die Polizei nutzt mobile Messgeräte

Der Blitzer steht natürlich nicht den ganzen Tag an der derselben Stelle. Doch auch die Uhrzeiten der Maßnahme werden im Vorfeld nicht veröffentlicht. Am besten sollten sich die Autofahrer ohnehin an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten halten. Wer ein unliebsames Foto vermeiden möchte, das im Anschluss auch noch teure Folgen nach sich zieht, sollte an den drei angekündigten Tagen in Ronnenberg seinen Tacho im Blick behalten.

Neben den Terminen der Region behält sich die Polizei vor, jederzeit unangekündigt im gesamten Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen vorzunehmen.

Weitere Meldungen aus Ronnenberg

Alle aktuellen Themen aus Ronnenberg finden Sie unter haz.de/ ronnenberg.

Von Uwe Kranz