Der Wertstoffhof an der Nordstraße und Pumpstation in Gehrden ist einer von 18 in der Region Hannover, die ab sofort und bis auf Weiteres geschlossen. Der regionale Abfallentsorger Aha, der die Maßnahme zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus am Dienstag öffentlich machte, folgt damit einem Erlass der Landesregierungen. Zumindest an der Gehrdener Nordstraße ist der neue Hinweis aber nicht sofort ersichtlich. Nutzer berichten am Dienstagmittag von zeitweise chaotischen Zuständen auf der Zufahrt.

Der Hinweis auf die geschlossenen Anlage ist erst hinter der Wertstoffinsel, am Ende der Zufahrt und direkt am geschlossenen Zaun zu lesen. „Es standen viele Autos da, die auf das Gelände fahren wollten und dann wenden mussten“, berichtet der Gehrdener Peter Melbaum, der am Dienstagmittag Biomüll abladen wollte. „Das war nicht ganz ohne: Mehrere Autos waren am Wenden aber von hinten kamen noch neue nach.“ Die Ausschilderung sei definitiv verbesserungswürdig, sagte Melbaum.

Längst noch nicht alle Autofahrer wussten am Freitag, dass der Wertstoffhof an der Gehrdener Nordstraße ab sofort und bis auf Weiteres geschlossen ist. Weil der Hinweis darauf auch erst am Zaun (nicht im Bild) zu lesen war, staute sich am Dienstag zwischenzeitlich der Verkehr und gab es diverse Wendemanöver. Quelle: Lisa Malecha

Dass er seinen Biomüll auch anderweitig los wird, darüber macht sich der Gehrdener keine Gedanken: „Wir haben einen kleine Garten.“ Menschen hingegen, die Bauschutt oder Elektroschrott abladen wollten, sind stärker gefragt, sich in Geduld und Disziplin zu üben. Denn wann die 18 Wertstoffhöfe wieder öffnen, steht noch nicht fest. Es bleibe zu hoffen, dass alle ihren Müll wieder mit nach Hause nähmen, sagt eine Autofahrerin, die namentlich nicht genannt werden will.

Aha-Sprecherin: „Es muss eine klare Entscheidung geben“

Die Frage von Nutzern, ob die Wertstoffhöfe nach einer gewisse Zeit wieder öffnen könnten, wenn die Zahl der Autos dann auf dem Gelände maximal fünf beschränkt würden, erteilte Aha-Sprecherin Helene Herich am Dienstag eine klare Absage: „Es muss eine klare Entscheidung geben, alles andere würde zu Verwirrung führen und wir haben konsequent geschlossen.“ Die Wertstoffhofe seien ein großer Kontaktpunkt und in Zeiten von Corona sei der Schritt zum Schutz der Mitarbeiter und der Bevölkerung zwingend notwendig, um Kontakte zu minimieren. Aha bitte um Verständnis, so die Sprecherin. Der Hinweis zur besseren Beschilderung werde weitergeben.

Ausnahme für Gewerbetreibende

Eine Ausnahme von der Regelung gilt für Gewerbetreibende. Diese können ihren Müll weiterhin entsorgen, allerdings nur auf einer der drei Deponien der Region: in Wunstorf/ Kolenfeld, in Hannover (Moorwaldweg 312) sowie in Burgdorf ( Steinwedeler Straße).

Üblicherweise herrscht reges Getümmel auf dem Gehrdener Wertstoffhof ,der normalerweise – bis auf Sonntag und Montag – täglich ab 9 Uhr und bis zum Nachmittag oder Abend geöffnet ist . Quelle: Heidi Rabenhorst

Von Astrid Köhler