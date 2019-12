Gehrden

Gehrden wird zur Filmstadt: Für seinen Kurzfilm „Ein echt deutscher Ausflug“ hat sich der Stipendiat Dolunay Gördüm als Drehorte das Gelände rund um das Berggasthaus Niedersachsen, das verlassene Krankenhaus Springe sowie das Gasthaus Reinecke in Egestorf ausgesucht. Mit dabei sind auch die Stockbachtaler, die für die musikalische Untermalung sorgen.

In der subtilen Komödie des Nachwuchsregisseurs geht es um kulturelle Identität. Der achtjährige Ilkay lebt in der Türkei. Als er seinen deutschen Opa besucht, versucht dieser ihn zu „zivilisieren“, indem er einen typisch deutschen Ausflug mit ihm unternimmt.

Großer Auftritt der Stockbachtaler

Nach den Dreharbeiten im Springer Krankenhaus ist der 34-jährige Nachwuchsregisseur am Sonntag, 15. Dezember, mit seinem Team in der Burgbergstadt zu Gast. Rund um das Berggasthaus Niedersachsen haben dort die Stockbachtaler mit Musikern aus Leveste, Langreder, Egestorf und Groß Munzel unter der Leitung von Andreas Verwold ihren großen Auftritt. „Wir sorgen mit vier Stücken für die musikalische Untermalung“, berichtet der Levester Manfred Mötje von den Stockbachtalern.

Filmemacher Gördüm habe er im vergangenen Jahr bei einer Uraufführung im Künstlerhaus kennengelernt. „Er war er auf der Suche nach einer Blaskapelle, und das passte perfekt“, sagt Mötje, der auch den Musikzug der Levester Ortswehr leitet. Eine wichtige Rolle in dem zehnminütigen Film spielt auch die Freiwillige Feuerwehr Gehrden. „Für die Szene im Wald wird Regen gebraucht. Und den gibt es von der Feuerwehr“, erzählt Mötje.

Geplante Aufstellung der Stockbachtaler Musikanten Quelle: Ashley Ohmann

In dem Film steckt viel Biografisches. „Ich habe bis zu meinem 16. Lebensjahr meine Sommerferien immer in Deutschland bei meinen Großeltern verbracht“, erzählt Gördüm. Und genau wie im Film sei er mit seinem Großvater mütterlicherseits eine Woche lang mit dem Wohnmobil unterwegs gewesen. „Ich erinnere mich noch gut daran. Wir haben uns viele historische Denkmäler angeschaut, Minigolf gespielt, Nürnberger Bratwürstchen und Rippchen gegessen “, sagt der 34-Jährige mit einem verschmitzten Lächeln.

Wann ist man tatsächlich deutsch?

Die durch die rosarote Brille von Ilkay erzählte Komödie hinterfragt den generationsübergreifenden unterschwelligen Rassismus und die kulturelle Identität in Deutschland. Der Film beschäftigt sich mit der großen Frage wann ist man „deutsch“ ist – und was man dafür tun muss. Den Großvater im Kurzfilm verkörpert Martin G. Kunze. Die Rolle des achtjährigen Ilkay besetzt Arman (8) von der Grundschule Stöcken.

Dolunay Gördüm ist 1985 als Sohn eines türkischen Vaters und einer deutschen Mutter in Mayen geboren und in Izmir in der Türkei aufgewachsen. Seit 2002 lebt er wieder in Deutschland. Bis 2017 studierte er an der Kunsthochschule für Medien Köln mit dem Schwerpunkt Buch und Regie. Seit 2017 ist Dolunay Gördüm freier Filmemacher im Bereich Film und Theater. In seiner Stipendienzeit von Juli bis Dezember 2019 arbeitet er in Hannover an dem Kurzspielfilm „Ein echt deutscher Ausflug“. Die Uraufführung findet am 1. Oktober 2020 im Künstlerhaus in Hannover statt.

Von Heidi Rabenhorst