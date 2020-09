Hannover

Es sei eine Abwägung gewesen, sagt er. Sollte er als Schulleiter ein 16-jähriges Mädchen vom Unterricht beurlauben? Damit sie an Theaterproben teilnehmen konnte? „ Maria Schrader war eine leistungsstarke Schülerin“, sagt Roland Neßler, der langjährige Leiter des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) in Gehrden. „Es war klar, dass sie draußen mehr erlernen konnte als in ein paar Stunden Unterricht.“ Also gab er ihr großzügig frei.

„Sie war eine Persönlichkeit, die sofort auffiel“: Roland Neßler war Maria Schraders Schulleiter – und gab ihr für Theaterproben frei. Quelle: Andreas Voigt (Archiv)

Anzeige

Dass dies die richtige Entscheidung war, hat sich jetzt in Los Angeles bestätigt, rund 9200 Kilometer Luftlinie von Gehrden entfernt: Die in Hannover geborene Regisseurin Maria Schrader ist dort mit dem Emmy ausgezeichnet worden, dem wichtigsten US-Fernsehpreis. Zum ersten Mal überhaupt wurde eine Deutsche mit dem Preis für die beste Regie einer Mini-Serie geehrt. Die 54-Jährige erhielt den Fernseh-Oscar für ihre Netflix-Serie „Unorthodox“.

Weitere HAZ+ Artikel

Große Tochter Gehrdens

Darin erzählt Schrader von der ultra-orthodoxen Jüdin Esther, die einer Welt mit strengen Glaubensregeln entstammt. Vor ihrem Ehemann flüchtet sie schließlich von New York nach Berlin. Die „ New York Times“ nannte die Emanzipationsgeschichte, die auf einem Buch von Deborah Feldman basiert, „atemberaubend“.

Tragische Liebesgeschichte: In „Aimée und Jaguar“ spielte Maria Schrader (l.) 1998 an der Seite von Juliane Köhler. Quelle: Archiv

„Ich bin sprachlos“, sagte Maria Schrader, als Moderator Jimmy Kimmel sie nun mit dem Emmy bedachte. Sie hatte die Preisverleihung in einer Live-Schalte im Kreis von Mitgliedern ihres Teams verfolgt. Der Emmy ist ihr bislang größter Erfolg im Filmgeschäft, und in Gehrden darf sie jetzt als große Tochter der Stadt gelten. Ihre Eltern wohnten damals zwar in Ronnenberg, aber Maria Schrader unternahm ihre ersten Schritte in die Showbranche bei der ambitionierten Theater-AG des MCG in Gehrden, und ein Abglanz ihres Ruhmes fällt nun auch auf ihre alte Schule zurück.

Besuch daheim: Im Cinemaxx stellte Maria Schrader 1999 mit ihrem langjährigen Lebensgefährten Dani Levy den Film „Meschugge“ vor. Quelle: NP

„Wir sind stolz auf unsere Preisträgerin“, sagt Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf, „das ist großartig für unsere ganze Stadt.“ Er hofft, dass es Maria Schrader irgendwann einmal für einen Besuch in ihre alte Heimat zurückzieht: „Sie wäre jederzeit herzlich bei uns willkommen.“

„Ihre Theater-AG probte damals teils sogar in den Ferien“, sagt ihr damaliger Schulleiter Neßler. An Maria Schrader kann er sich gut erinnern: „Sie war eine Persönlichkeit, die sofort auffiel und überall eine große Rolle spielte – nicht nur im Theater.“ Keine Frage: Wenn sie das Abitur gemacht hätte, hätte sie es hier gemacht, an seinem Gymnasium.

Start am Schauspiel Hannover

„Das Abitur habe ich nie vermisst“, sagte Maria Schrader einmal im HAZ-Interview. Zu steil verlief die Karriere, die sie von der Reifeprüfung abhielt: Noch während des Praktikums, das sie damals am Staatstheater Hannover machte, rief der Regisseur und Schauspieler Dieter Hufschmidt bei ihren Eltern an, und fragte, ob die talentierte Tochter bei einer Inszenierung im Ballhof mitspielen dürfte. Sie durfte. „Schließlich kam ich aus einer Künstlerfamilie“, sagte sie selbst einmal im Rückblick. Ihr Vater war Kunstprofessor in Braunschweig, die Mutter Bildhauerin.

Zwielichtig: Im DDR-Drama „Deutschland ’83“ spielte Maria Schrader (hier mit Jonas Nay) eine Geheimagentin. Quelle: Quantum Jump

An ihrem 18. Geburtstag wurde sie dann am Max-Reinhardt-Seminar in Wien angenommen, einer der bekanntesten Schauspielschulen überhaupt. Anfang der Achtzigerjahre gehörte sie zum Ensemble des Staatstheaters in Hannover, und 1994 bekam sie für den Kinofilm „Keiner liebt mich“ von Doris Dörrie – auch einer Hannoveranerin – mehrere Auszeichnungen.

In der alten Heimat: Maria Schrader 1995 vor den Raschplatz-Kinos in Hannover. Quelle: NP

Später spielte sie in Max Färberböcks Film „Aimée und Jaguar“ mit. Sie arbeitete mit berühmten Regisseuren wie Agnieszka Holland, Margarethe von Trotta und Dani Levy zusammen, mit dem sie auch mehrere Jahre lang liiert war. In der TV-Produktion „ Deutschland ’83“ war sie als DDR-Agentin zu sehen – und sie führte zunehmend auch selbst Regie. Wie sie unserem Redaktionsnetzwerk Deutschland verriet, dreht sie in ihrer Wahlheimat Berlin gerade die TV-Beziehungskomödie „Ich bin dein Mensch“.

In Gehrden haben viele ihren Weg verfolgt – schon vor der Emmy-Verleihung. „Ich freue mich, dass sie so dauerhaften Erfolg hat“, sagt ihr früherer Schulleiter Neßler. „Hut ab vor so einer Persönlichkeit.“ Keine Frage. Er ist zufrieden mit seiner früheren Schülerin.

Von Simon Benne