Benthe

Die Webermeisterin Karin Sandberg-Kobling ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Die Werke der Künstlerin sind in mehreren öffentlichen Gebäuden der Stadt zu bewundern. Nach der Gründung des Kunstraums Benther Berg im Jahr 2007 bildete Karin Sandberg-Kobling gemeinsam mit Rainer Janssen und Dieter Götze den ersten Vorstand des Vereins.

Für ihre Webarbeiten bevorzugte sie klare Formen. Zart gesponnene Naturfasern wie Wolle, Baumwolle und Seide verarbeitete sie in vielen Stunden am Webstuhl zu exklusiven Kostbarkeiten. Ein sehr großes gewebtes Wandbild in vielen abgestimmten Blautönen hängt seit Langem im Rathaus in Empelde. Auch in der kleinen Kirche in Benthe und im Gemeindesaal sind Exponate von Sandberg-Kobling zu sehen. Für ihre Kunstwerke ließ sie sich unter anderem von den Farben ihres schwedischen Heimatortes Karlsborg inspirieren.

Die Kunsthandwerkerausstellungen, die sie regelmäßig organisierte, waren sehr beliebt. „Ihr war es immer gelungen, schöne Dinge des Lebens zusammenzufügen: edle Stoffe, fein gearbeitetes Metall, eigenwillig geformte Keramik“, sagt Kunstraum-Mitglied Karina Henze. Aus gesundheitlichen Gründen hatte Sandberg-Kobling zuletzt zurückgezogen gelebt.

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz