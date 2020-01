Ronnenberg

Rund 20.200 Menschen haben von Ausbildern der Johanniter-Unfall-Hilfe, Ortsverbands Deister, im Jahr 2019 eine Erste-Hilfe-Schulung erhalten – in insgesamt 1290 Kursen für Teilnehmende jeden Alters. Dazu zählen auch 120 Kurse des kindgerechten Programms „Ersthelfer von morgen – Kita“ für 1200 Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren.

Die Ronnenberger Johanniter, die in der Region Hannover so ein wichtiger Teil medizinischer Prävention sind, zeigen etwa, was bei Herz-Kreislauf-Stillstand zu tun ist: Einen solchen erleiden laut Bundesgesundheitsministerium pro Jahr rund 50.000 Menschen in Deutschland. Angehörige, Passanten oder Arbeitskollegen sind in gut der Hälfte aller Fälle in der Nähe. Aber nur rund 40 Prozent der Deutschen trauen sich auch zu, im Notfall helfend einzugreifen. Dort setzt das Ausbildungsprogramm der Johanniter an.

Neuer Ortsbeauftragter in Ronnenberg

Mit Ernesto Nebot-Pomar hat der Ortsverband Deister seit Ende 2019 einen neuen Ortsbeauftragten. Der Laatzener ist pensionierter Pflegedirektor im Klinikum Region Hannover und auch Ortsbürgermeister von Rethen. Er hat künftig vor allem die ehrenamtlichen Abteilungen des Ortsverbands, die Jugendgruppen sowie die freiwilligen Helfer des Sondereinsatzdienstes, im Blick. Das Tagesgeschäft obliegt dem Dienststellenleiter Olav Grote. „Ich freue mich darauf, die Menschen persönlich kennenzulernen, die hinter den Aufgaben stehen“, betont Nebot-Pomar.

Die Ronnenberger Johanniter leisteten 2019 insgesamt 5363 ehrenamtliche Stunden. Dazu gehören Fortbildungen, Katastrophenschutzeinsätze sowie Sanitätsdienste. Sowohl bei Events wie dem jährlichen Skaterhockey-Turnier in Empelde, aber auch bei überregionalen Einsätzen wie dem Kölner Karneval oder dem Cuxhavener Deichbrand-Festival unterstützen die Ronnenberger bei der medizinischen Notfallversorgung.

Dienstabende an Dienstagabenden

Im vergangenen Jahr schlossen drei Ronnenberger Ehrenamtliche ihre Ausbildung zum Rettungssanitäter ab. Alle 14 Tage treffen sich die Ehrenamtlichen des Ortsverbands zum Dienstabend in der Johanniter-Dienststelle, Hagacker 5b, in Ronnenberg. Beim Treffen am Dienstag, 28. Januar, geht es ab 19 Uhr um Reanimation. Neugierige sind jederzeit willkommen.

Johanniter-Kita in Laatzen-Mitte öffnet am 1. Februar 2020

Weitere Veränderungen im Ortsverband: Am 1. Februar eröffnen die Johanniter die Kita Pinienweg in Laatzen-Mitte. Spätestens im August sollen alle 100 Betreuungsplätze belegt sein. In Wennigsen haben die Johanniter zudem ihre Aufgaben rund um die Betreuung von geflüchteten Menschen zum 31. Dezember 2019 beendet. Das Gebäude in Degersen wurde wieder der Gemeinde Wennigsen übergeben. In der Gemeinschaftsunterkunft hatten die Johanniter seit 2016 insgesamt 123 Menschen aus rund 20 Nationen untergebracht und im Alltag betreut.

Informationen zu Erste-Hilfe-Kursen gibt es im Internet auf der Seite www.johanniter.de/deister sowie unter der kostenlosen Rufnummer (0800) 0019214.

Lesen Sie auch:

Von Uwe Kranz