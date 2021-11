Ronnenberg

„Vor zwei Jahren brach er ihr das Herz – gestern die Nase“: Die Inhalte von fünf Anzeigen, die zum Antigewalttag am 25. November in den Zeitungen geschaltet werden, spiegeln die ganze Tragik von häuslicher Gewalt wider. Fünf solcher Annoncen haben die Gleichstellungsbeauftragten der Kommunen Ronnenberg, Gehrden und Wennigsen in einer Kooperation mit dem Frauenzentrum Ronnenberg und dem Männerbüro Hannover zu diesem Zweck entworfen.

Der Ursprung einer häuslichen Beziehung beruht auf Liebe und Zuneigung – und endet viel zu häufig in körperlicher oder seelischer Gewalt, die in der überwiegenden Zahl der Fälle von Männern ausgehe, wie Marion Weber von Frauenzentrum ausführt. Jeweils zum Antigewalttag machen die Gleichstellungsbeauftragten Lara Sindt (Ronnenberg), Christiane Olbrich (Gehrden) und Hacer Kirli (Wennigesen) mit Aktionen auf das bedrückende Thema aufmerksam. Entsprechende Hinweise, gedruckt auf Brötchentüten oder Papiertaschentücher, die unter der Bevölkerung verteilt wurden, richteten sich dabei in der Vergangenheit vor allem an betroffene Frauen.

„Nur die Täter können die Gewalt beenden“

Diesmal ist die Zielrichtung eine andere. Mit den Aussagen der Zeitungsanzeigen wie „Er wollte ihr Partner fürs Leben sein – jetzt macht er ihr das Leben zur Hölle“ wollen sie Kooperationspartner Männer und Jungen für das Thema sensibilisieren und möglichst erreichen, dass diese Rückschlüsse auf ihr eigenes Verhalten ziehen, erklärt Weber. „Häusliche Gewalt ist nicht die Schuld des Opfers, sondern liegt in der Verantwortung des Täters. Das Opfer kann sich schützen, aber nur der Täter kann die Gewalt beenden“, heißt es erklärend in den Anzeigen.

Mit im Boot ist zum ersten Mal auch das Männerbüro Hannover, dass sich der Täterarbeit verschrieben hat. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass nicht nur Opfer Unterstützung brauchen, erklärt Almut Koesling vom Männerbüro. Innerhalb von zwei Wochen nach bekannt werden der Tat würden die Täter von Mitarbeitern des Männerbüros kontaktiert und auf ihre Handlungen angesprochen. Die Botschaft: „Nur Sie können das ändern.“ Täter, die sich darauf einlassen, können versuchen, mithilfe von Beratungsgesprächen und Trainingsprogrammen einen Weg aus der Gewaltspirale zu finden.

40 Männer haben am Programm teilgenommen

Jährlich gut 40 Männer haben in den vergangenen beiden Jahren an den Trainingsprogrammen des Männerbüros teilgenommen. Bei rund 4400 Fällen von häuslicher Gewalt, die allein die Kriminalstatistik der Polizeidirektion Hannover auslistet, ist das „nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, wie Weber einräumt. In den drei an der Aktion beteiligten Calenberger Kommunen sind 2020 allein 121 Fälle bekannt geworden. Die Dunkelziffer wird deutlich höher geschätzt. Der Kampf gegen die häusliche Gewalt sei eben „ein Zug, der sehr langsam fährt“, stellt Weber fest.

Von Uwe Kranz