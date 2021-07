Trotz einer Vollsperrung des Bahnübergangs an der Humboldtstraße in Ronnenberg-Weetzen können Radfahrer und Fußgänger die Baustelle weiter passieren. Die Bahn setzt dort einen Kranwagen ein.

Bahnübergang in Weetzen wird für einen Tag für Kraftfahrzeuge gesperrt