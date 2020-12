Benthe

Die große Mühe hat sich gelohnt. Mit Anrufen und Dankeskarten haben sich Benther Senioren für eine Aktion bedankt, die der Jugendbauwagen gemeinsam mit Kindern der Kita, der Grundschule und des Hortes umgesetzt hat: 122 Bewohner des Dorfes, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, haben am Sonnabend kontaktlos eine Weihnachtstüte mit kleinen Geschenken und Grüßen von den Jungen und Mädchen erhalten.

Bereits am Vormittag hätten einige der Adressaten auf ihre Weihnachtstüte gewartet und immer mal wieder einen Blick aus dem Fenster gewagt. Noch beim Verteilen auf der anderen Straßenseite hätten einige der so beschenkten ihr herzlichen Worte des Dankes hinterher gerufen, erzählt Lisa Maack begeistert. Die Bentherin hat die Aktion für den Jugendbauwagen – einem Projekt des Ortsrates – maßgeblich organisiert und vor allem auch durchgeführt.

Ein Zeichen der Gemeinschaft und Unterstützung

Ganz besonders freut sich Maack aber über den Einsatz der Benther Kinder. „Sie haben für die Weihnachtstüten Bilder gemalt und Sachen gebastelt, um den Benther Senioren in dieser besonderen Zeit zu zeigen, dass auch die Jüngsten an die Ältesten denken“, erzählt sie. Damit sind die Weihnachtstüten auch ein Zeichen von Gemeinschaft, von Unterstützung, Achtsamkeit und ein weihnachtlicher Gruß von der jüngeren Generation an die ältesten Bewohner des Bergdorfes.

Die Werke der Benther Kinder für die Senioren sind bunt und vielfältig. Quelle: privat

Entstanden ist die Idee aus der Frage, was für die Senioren im Ort getan werden könne, nachdem die traditionellen Weihnachtsfeiern der Stadtverwaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten. Der wichtigste Punkt: Die Aktion muss so sicher wie möglich für die Empfänger sein. Für Maack ergab sich daraus eine Herkulesaufgabe: Zunächst musste sie die Senioren im Ort ausfindig machen. Eine Adressliste der Stadt durfte aus Datenschutzgründen nicht genutzt werden. Nach vielen Telefonaten mit den Senioren und deren Angehörigen sowie Gesprächen auf der Straße hatte Maack die 122 Anmeldungen zusammengetragen. „Das war drei Monate lange Detektivarbeit“, erzählt sie.

Spenden müssen zwei Wochen lang „auslüften“

Während die Kinder eifrig bastelten, sorgten die Sponsoren – Bäckerei Weiß und die Stitz GmbH aus Gehrden sowie Edeka Cramer aus Empelde – dafür, dass die Tüten auch mit Kekstüten, Mandelsternen, Tee, Bonbons und Mandarinen gefüllt werden konnten. Dazu kamen viele weitere private Spenden.

Kekse und Mandelsterne gehören zu den Spenden, die sich in den Weihnachtstüten wiederfinden. Quelle: privat

Um ganz sicher zu gehen, ließ Maack die Gaben von Groß und Klein zwei Wochen lang „auslüften“. Am Sonnabend machte sie sich dann allein ans Verteilen – schließlich sollte auch dabei die Anzahl der Kontaktpersonen möglichst gering gehalten werden. Direkten Kontakt zu den Beschenkten gab es am Ende gar keinen. Vor der Tür abgestellt wurden die Tüten mit einem Türklingeln angekündigt. Dann entfernte sich Maack, um aus der Entfernung den einen oder anderen Gruß an die Kinder mitzunehmen. Den hätten sie sich auch verdient, meint die Organisatorin. „Ich bin stolz darauf, was sie alles gebastelt haben“, sagt sie.

Info: Es gibt ein offizielles Spendenkonto des Jugendbauwagens. Die Stadt Ronnenberg kann sowohl für Geld- als auch Materialspenden eine Spendenbescheinigung ausstellen. Das Spendenkonto lautet: Stadt Ronnenberg, IBAN: DE19 2505 0180 0023 0000 11, Betreff: Kassenzeichen 46090.17700 Spende Bauwagen Benthe.

Von Uwe Kranz