Ronnenberg/Gehrden

Wenn es nach der Ronnenberger Bürgermeisterin Stephanie Harms geht, dann haben die Jugendparlamente (Jupa) aus Ronnenberg und Gehrden die Unterstützung ihrer Stadt sicher. Die Nachwuchspolitiker setzen sich für eine bessere Verbindung im öffentlichen Personennahverkehr zwischen Weetzen und Gehrden ein. Dafür soll die Sprinterbuslinie 500 aus Hannover bis an den Weetzer Bahnhof fahren.

Die Verwaltungschefin wirbt vor der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz am Mittwoch, 16. September, um 17 Uhr in der Aula der Marie-Curie-Schule um die Zustimmung des Rates zu ihrer Unterschrift als Bürgermeisterin. Während einer Sammelaktion gemeinsam mit der Bürgerinitiative „Wir in Gehrden“ hatten die Jupas gleich auf Anhieb mehr als 1000 Personen in beiden Städten dazu bewegt, ihre Signatur auf die Liste zu setzen. Die Unterstützung aus den Rathäusern soll dem Ansinnen nun noch mehr Gewicht verleihen.

Anzeige

Harms sieht auch Vorteile für Ronnenberger Bürger

Laut dem Antrag der beiden Jugendvertretungen unter dem Motto „ Gehrden ist am Zug“ unterstützen auch der Ronnenberger Seniorenbeirat sowie die Gehrdener Parteien CDU und Grüne sowie Mitglieder aus dem Ausschuss für Verkehr, Brandschutz und Gefahrenabwehr ( VBG) in der Nachbarstadt bereits offen die Initiative. Harms sieht indes, dass auch die Ronnenberger Bürger – insbesondere die Weetzer – von einer Verlängerung der Linie 500 profitieren würden, wenn sie in Gehrden Schule, Arzt sowie Krankenhaus besuchen müssen oder einkaufen wollen.

Weitere HAZ+ Artikel

Des Weiteren hofft die Bürgermeisterin darauf, dass durch eine bessere Busanbindung möglicherweise der überlastete Park-&-Ride-Platz in Weetzen von den Nutzern aus Gehrden entlastet werden könnte. In den Augen der jungen Leute ist ihr Ziel einfach zu erreichen: Nötig sei lediglich eine kleine Linienveränderung im Fahrplan. Aufgrund der geringen Frequentierung und dezentralen Lage der Haltestelle Gehrden/Schwesternhaus sowie einer bereits bestehenden Haltestelle in der Nähe des Krankenhauses ( Gehrden/ Franzburger Straße), könne die Haltestelle Gehrden/Schwesternhaus gestrichen werden. Die Linie 500 würde stattdessen bis Bahnhof Weetzen geführt werden. „Es sind keine infrastrukturellen und baulichen Veränderungen dafür notwendig“, heißt es in dem Antrag.

Alle bisherigen Vorstöße zu diesem Thema hat die Region Hannover allerdings bislang zurückgewiesen und führt Kostengründe dafür an. Zudem sieht sie Gehrden über den Sprint-H der Linie 500 gut an Hannover angebunden. Darüber hinaus pendeln auch Busse der Linie 522 zwischen dem S-Bahnhof in Weetzen und Gehrden. Allerdings passiert dies nur stündlich und nicht durchgängig den ganzen Tag. „Das ist für uns keine Lösung“, sagt Gehrdens Jugendbürgermeister Niclas Hischke – zumal der letzte Bus der Linie 522 bereits um 18.15 Uhr von Weetzen in Richtung Burgberg startet

Von Uwe Kranz