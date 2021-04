Weetzen

Die Firma Regiobus wird ihren neuen Betriebshof in Weetzen bauen. Darauf hat sich das Unternehmen in der vergangenen Woche festgelegt. Nach bereits signalisierter Zustimmung aller Fraktionen im Rat der Stadt ist die Abstimmung darüber am 5. Mai voraussichtlich nur noch Formsache.

Dennoch müssen sich zuvor alle beteiligten Gremien mit den Planungen des Unternehmens befassen. Im Ortsrat Weetzen stellten Geschäftsführerin Elke von Zadel und Lennard Baumgarten für das Unternehmen erstmals öffentlich vor, was nach aktuellem Stand geplant ist und welche Kriterien für Weetzen und gegen Ronnenberg gesprochen haben.

Conrad Vinken (von links), Elke von Zadel und Lennard Baumgarten erklären während der Ortsratssitzung das Regiobus-Projekt. Quelle: Uwe Kranz

Um welche Fläche geht es in Weetzen genau?

Das Areal für den neuen Betriebshof befindet sich gegenüber dem Bahnhof Weetzen. Abgegrenzt wird es durch die Kleingärten im Süden, die Bundesstraße 217 im Westen, die Straße An den Kleingärten im Osten und nördlich durch den Feldweg, der am Sportplatz entlang bis zu B 217 führt. Die bestehende Park-and-Ride-Anlage soll in diese Fläche integriert werden.

Was plant Regiobus dort konkret?

Die Vertreter des Unternehmens betonen, dass die Planungen noch nicht im Detail abgeschlossen sind. Nach jetzigem Stand soll auf dem 9,2 Hektar großen Areal ein Betriebshof mit Abstellflächen für 164 Busse entstehen – ausbaubar auf 204 Busse. Dazu kommen eine Werkstatt, eine Waschanlage und die Verwaltung. Vorgesehen sind außerdem Flächen für die Produktion von Wasserstoff und eine öffentliche Wasserstoff-Tankstelle.

Was spricht für den Standort Weetzen?

Aus dem Vergleich mithilfe einer Bewertungsmatrix geht die Fläche in Weetzen gegenüber derjenigen an der Biogasanlage in Ronnenberg mit großem Vorsprung als Sieger hervor. Der kleinere Ortsteil punktet unter anderem mit der besseren Anbindung an die S-Bahn, die Bundesstraße 217 sowie die fußläufige Erreichbarkeit des Ortskerns für die Mitarbeiter. Da die bestehende Park-and-Ride-Anlage miteinbezogen werden kann, rechnet Regiobus mit weniger zu versiegelnder Flächen, wenn es um den Bau von Parkplätzen geht.

Auch der Eingriff in die natürliche Umwelt erscheint den Planern am Ortsrand von Weetzen kleiner als in der alleinstehenden Variante in der Ronnenberger Feldmark. Die Lage in Weetzen ermöglicht aber auch die Einrichtung einer separaten öffentlichen Wasserstoff-Tankstelle. Unsicher in Ronnenberg ist zudem, wie die konkrete Trasse der Stromautobahn Südlink verlaufen wird. Konflikte könnten in diesem Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.

Die Bundesstraße 217 (im Hintergrund) grenzt im Westen direkt an die Planungsfläche der Firma Regiobus am Weetzer Sportplatz. Quelle: Uwe Kranz

Was passiert mit der Park-and-Ride-Anlage?

Hier sind mehrere Varianten möglich. Conrad Vinken, Fachbereichleiter Verkehr bei der Region Hannover, versicherte, dass die Pläne, die bestehende Anlage zu erweitern, weiter verfolgt würden. Denkbar wäre eine Aufstockung um ein oder zwei Etagen eines Parkdecks. Nicht ausgeschlossen ist aber laut Baumgarten, dass auch die Fläche des Parkplatzes noch vergrößert werden muss. Vinken signalisierte auch, dass im Bereich Bahnhof/Park-and-Ride-Anlage weitere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und abschließbare Radboxen errichtet werden sollen.

Wird auch die Straßenmeisterei nach Weetzen verlegt?

Laut Baumgarten prüft die Region derzeit, ob sich mithilfe eines Umzugs der Straßenmeisterei Synergieeffekte erzielen lassen.

Woher soll der Wasserstoff für den Antrieb der Busse und die Tankstelle kommen?

„Wir planen eine grüne Kette für den Wasserstoff“, sagt Baumgarten. Diese Technik sei aber aber noch sehr jung. Wie das konkret umgesetzt werden kann, ist noch nicht ganz klar. Das Areal in Weetzen bietet in jedem Fall für Flächenerweiterungen zum Thema Parken, Wasserstofftechnik und Straßenmeisterei ausreichend Flächen an.

Was passiert mit der Straße An den Kleingärten?

Derzeit können nur Busse die Straße entlang der Bahnline ungehindert passieren. Das soll nach aktueller Betrachtung auch so bleiben. Eine Änderung dieser Regelung ist im weiteren Planungsverfahren trotzdem nicht ausgeschlossen.

Wie viele zusätzliche Fahrzeuge muss der Weetzener Ortskern ertragen?

Keine. Laut Regiobus beginnen die aus Weetzen zu bedienenden Linien nördlich, südlich und westlich des neuen Standortes. Der einzige östlich gelegene Startpunkt in Linderte könne auch besser über die B 217 erreicht werden. Erstmals sind die langen Schließzeiten der Bahnschranken an der Bröhnstraße und der Humboldtstraße positiv für den Ort: Diese lassen sich in den Fahrplänen nicht darstellen. Die Übergänge müssen deshalb umfahren werden.

Wann geht das Busdepot in Betrieb?

Nach dem Ratsbeschluss am 5. Mai rechnet Regiobus für die Erstellung eines Bebauungsplanes mit 18 bis 24 Monaten. Nach einem Förderantrag, der im Mai 2023 gestellt werden soll, könnte Baubeginn 2024/2025 sein, schätzt Baumgarten. Zum Jahreswechsel 2026/2027 könne das Depot demnach den Betrieb aufnehmen. Einige Teilbereiche könnten aber möglicherweise früher in Angriff genommen werden. „Wir versuchen zu beschleunigen, wo es geht“, sagt Baumgarten.

Von Uwe Kranz