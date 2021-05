Ronnenberg

Auf der Gehrdener Straße in Ronnenberg dürfen Autofahrer jetzt außerorts nur noch mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde unterwegs sein. Die Stadt Ronnenberg hat das neue Tempolimit für die viel befahrene Strecke aus Sicherheitsgründen angeordnet. Bis zuletzt galt auf der mit Schlaglöchern und Asphaltrissen übersäten Verbindung nach Gehrden außerhalb der Ortschaft noch Tempo 70. Zu gefährlich sei das, meint jetzt die zuständige Verkehrsbehörde der Kommune und zieht die Reißleine.

Grund für die Anordnung ist nach Angaben der Stadtverwaltung die marode Fahrbahn. Die neue Beschilderung an der Straße sei von der Stadt als Baulastträger im Einvernehmen mit der eigenen unteren Verkehrsbehörde wegen der Verkehrssicherungspflicht kurzfristig umgesetzt worden, sagt Thorsten Arndt, Leiter des kommunalen Teams Technische Infrastruktur.

Fahrbahn soll im nächsten Jahr saniert werden

Erst im vergangenen Jahr hatte die Stadt den ebenfalls zuvor als Sicherheitsrisiko eingestuften Radweg entlang der Gehrdener Straße aufwendig saniert. Das ist laut Arndt nun mittelfristig auch für die Fahrbahn der Gehrdener Straße geplant. „Im Straßensanierungsprogramm ist die Maßnahme für das nächste Jahr vorgesehen“, sagt er. Die beste Nachricht: „Nach heutigem Kenntnisstand wird das auch so umgesetzt“, berichtet Arndt.

Kaputte Fahrbahn: Auf der Gehrdener Straße darf nur noch 50 Kilometer pro Stunde gefahren werden. Quelle: Ingo Rodriguez

Absolut nachvollziehbar ist die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auch für Dirk Vetter vom städtischen Bauhof. Er habe die neue Regelung ebenfalls schon seit längerer Zeit befürwortet. „Die Maßnahme ist notwendig: Vor allem Motorradfahrer sind bei höherem Tempo bei den vielen Schlaglöchern sehr gefährdet“, meint Vetter.

Zahlreiche Autos fahren schneller als Tempo 70

Nun bleibt zu hoffen, dass sich Auto- und Lastwagenfahrer auch an das neue Tempolimit halten. Auf der Strecke zwischen dem Ronnenberger Ortsausgang und der Biogasanlage in Gehrden hatte die Polizei auch schon bislang regelmäßig die Geschwindigkeiten kontrolliert. In der Vergangenheit gab es zwischen den Ortseingangsschildern beider Kommunen auch bei der zuletzt zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometer pro Stunde immer wieder zahlreiche Tempoverstöße.

Von Ingo Rodriguez