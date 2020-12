Ronnenberg

Unter dem Motto „ Ronnenberg, Gehrden und Wennigsen sind stärker als Gewalt“ wollen diese drei Kommunen ihre Bürger anregen und ermutigen, bei häuslicher Gewalt hinzuschauen, zu helfen und sich frühzeitig Hilfe zu holen. 400 Plakate und 4000 Postkarten sollen bis zum Jahresende an vielen Orten auf die Kampagne und das örtliche Beratungsangebot aufmerksam machen.

Die Bürgermeister Stephanie Harms ( Ronnenberg) und Christoph Meineke ( Wennigsen), die Gleichstellungsbeauftragten Hacer Kierli ( Wennigsen), Lara Sindt ( Ronnenberg) und Christiane Olbrich ( Gehrden) sowie Beate Janisch und Marion Weber vom Ronnenberger Frauenzentrum haben einen gemeinsamen Termin zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen zum Anlass für einen Startschuss der Aktion genommen.

Aufklärung über verschiedene Formen der Gewalt

Das Motto greift die Kampagne des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter anderem mit dem Ziel auf, die Internetseite www.stärker-als-gewalt.de bekannter zu machen. „Gerade in Zeiten, in denen es notwendig ist, das soziale Leben und die Kontakte zu begrenzen, in denen sich alles mehr als jemals zuvor auf die engste Familie oder Partnerschaft konzentriert, steigen die Belastungen, die Gefahr von Auseinandersetzungen und häuslicher Gewalt“, meint Sindt.

Schon vor der besonderen Situation eines Lockdowns oder Teil-Lockdowns wegen der Corona-Pandemie sei jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen gewesen. Etwa jede vierte Frau war mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren aktuellen oder frühere Partner. Und auch Männer sind von häuslicher Gewalt betroffen. Diese Menschen und ihr Umfeld sollen auf der Internetseite eine Vielzahl an Informationen zu Beratungs- und Hilfsangeboten finden. Es werde über verschiedene Formen von Gewalt aufgeklärt, wie man sie erkennen und wie jedermann einen Beitrag zur Reduzierung von Gewalthandlungen leisten kann.

Gute Zusammenarbeit der drei Kommunen

Harms und Meineke wiesen in diesem Zusammenhang auf die gute Zusammenarbeit der drei Kommunen sowie auf die gute Vernetzung zwischen den Gleichstellungsbeauftragten und dem Frauenzentrum Ronnenberg hin. Eine deutliche Verbesserung für die Bürgerinnen sei die seit diesem Jahr angebotene Außensprechstunde des Frauenzentrums in Gehrden und Wennigsen. Somit haben betroffene Frauen und ihr Umfeld die Möglichkeit, wohnortnah in allen drei Kommunen Unterstützung in Krisensituationen zu erhalten. Erreichbar sind die Mitarbeiterinnen des Frauenzentrums zur Terminvergabe unter Telefon (0511) 431531.

