Ronnenberg

Das ehrenamtliche Johanniter-Team vom Ortsverband Deister öffnet seine Dienststelle, Hagacker 5b, in der Ronnenberger Kernstadt am 9. Januar wieder für das Sonntagsimpfen. Dieser Termin richtet sich vor allem an Berufstätige, die sich eine Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung abholen möchten. Auch Kinder ab 12 Jahre sind in Begleitung eines Sorgeberechtigten willkommen. Von 9.30 bis 17 Uhr ist diese zusätzliche Impfstelle geöffnet. Ein Termin ist nicht nötig.

Ronnenberger haben bereits 2920 Impfdosen verabreicht

Verabreicht werden die Impfstoffe von Biontech (für Menschen unter 30 Jahren und Schwangere) sowie Moderna. Booster-Impfungen sind bereits nach drei Monaten möglich. Impfwillige werden gebeten, neben ihrem Impfausweis (wenn vorhanden) und dem Personalausweis das Aufklärungsmerkblatt und den Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Schutzimpfung ausgefüllt mitzubringen. Die Vorlagen lassen sich im Internet unter johanniter.de/ronnenberg-impfen herunterladen.

Die Johanniter rechnen wie am vorigen Wochenende mit kurzen Wartezeiten für alle Impfwilligen. Für den Ortsverband Deister ist das bereits der sechste Sonntagstermin. Bei den vorherigen fünf Tagen im Advent und zu Neujahr verabreichten die Ronnenberger Johanniter an ihrer Dienststelle insgesamt 2920 Impfdosen.

Von Uwe Kranz