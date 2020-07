Empelde

Das Thema öffentlicher Nahverkehr ist auch für Jugendliche besonders wichtig. Daher haben sich die Jugendparlamente aus Ronnenberg und Gehrden mit der ihrer Ansicht nach schlechten Busverbindung zwischen den beiden Kommunen beschäftigt. Ein erstes Arbeitstreffen erfolgte nun trotz Sommerferien im Rathaus in Empelde.

Zuletzt gab es viele Diskussionen, um eine bessere Verbindung zwischen Gehrden und Weetzen. Ergebnis: Ab 2021 gibt es zusätzliche Fahrten morgens und am späten Nachmittag. „Das ist gut für Berufspendler, hilft aber den Jugendlichen nicht“, sagt Till Leander Schröder. Der Ronnenberger Jugendbürgermeister führt als Beispiel die Buslinie 522 auf. „Der Bus fährt nach 6 Uhr dreimal und in der Gegenrichtung ab 16 Uhr dreimal – aber nur werktags.“

In 49 Minuten werktags von Gehrden nach Weetzen

Die Parlamentarier haben im Internet die Verbindung und Zeit geprüft, wie man sonst von Gehrden nach Weetzen kommen würde: Mit dem Bus 500 nach Wettbergen, weiter mit der Stadtbahn-Linie 7 zur Station Linden/Fischerhof und von dort mit der S-Bahn-Linie 5 nach Weetzen. „Das würde 49 Minuten dauern, am Wochenende sogar eine Stunde. Das ist nicht attraktiv, in entgegengesetzter Fahrtrichtung natürlich genauso“, sagt Schröder und findet: „Da ist man zu Fuß schneller.“ Aber auch für Ronnenberger Ortschaften wie Ihme-Roloven, Vörie und Linderte sei die Anbindung schlecht in Richtung Gehrden, „beispielsweise zu den weiterführenden Schulen“, sagt Schröder.

Was den Jugendlichen wichtig ist zu betonen: Es geht nicht nur um sie. Schließlich würden auch Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und kein Auto haben, von einer besseren Verbindung profitieren. „Es geht um einen generellen Anschluss von Gehrden an die S-Bahn“, sagt Johannes Schäftlein, stellvertretender Jugendbürgermeister von Gehrden. Dafür sei Weetzen, wo drei verschiedene S-Bahn-Linien halten, perfekt. „ Weetzen ist das Tor zur Welt – man muss nur erstmal dorthin kommen“, sagt er. Nicht nur mit Blick nach Hannover sei Gehrden schlecht angebunden. „Wer aus Springe nach Gehrden möchte, beispielsweise um jemanden im Krankenhaus zu besuchen, muss den Umweg über Hannover in Kauf nehmen.“

Jeden dritten Bus verlängern

Das Kernproblem aber bleibt die Verbindung zwischen Gehrden und Weetzen sowie umgekehrt – Freunde, die sich besuchen wollen und kein Auto oder Elterntaxi haben, können das nur extrem umständlich. Ein Fahrrad ist bei Dunkelheit entlang der Landstraße auch keine sichere Alternative. Die Forderung der jungen Kommunalpolitiker: Jeder dritte Bus der Linie 500 von Hannover bis Gehrden wird über die Burgbergstadt hinaus verlängert und endet in Weetzen. Entsprechend fährt dann auch der dritte Bus von Weetzen über Gehrden nach Hannover zurück. Weil der 500er im Zehn-Minuten-Takt verkehrt, würde es in jeder halben Stunde eine Bedienung der fehlenden Route geben.

Die Jugendvertreter planen zur Unterstützung ihrer Idee eine Unterschriftenaktion am Sonnabend, 29. August. Vermutlich vor dem Edeka-Supermarkt in Ronnenberg (in Gehrden rund um den Rewe-Markt) wollen sich die jeweiligen Nachwuchspolitiker aufhalten und Signaturen von Jugendlichen sammeln. „Unser Ziel ist es, die Listen über die Bürgermeister an die Region Hannover weiterzureichen, damit diese sich damit beschäftigt“, sagt Julian Rosenhahn aus dem Ronnenberger Jugendparlament.

Von Stephan Hartung