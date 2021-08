Ronnenberg

Die junge Firmengeschichte der beiden Start-up-Unternehmer beginnt wie eine Erfolgsgeschichte nach dem Muster „Vom Tellerwäscher zum Millionär“: Der 20-jährige Kilian Walde aus Ronnenberg und der 21-jährige Maxim Mihailov aus Gehrden bauen zwar nicht in einer Garage technische Geräte zusammen. Dafür sortieren sie zurzeit auf einem Dachboden sorgfältig ausgewählte Secondhandbekleidung.

Seit zwei Monaten schon sammelt Walde gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Mihailov gut erhaltene Mode. Ihr Geschäftsprinzip ist unkompliziert: „Wir kaufen und bestellen bundesweit und auch international bei Onlinehändlern Secondhandkleidung, bewerten den Zustand, bereiten sie auf und verkaufen die ausgewählten Stücke dann zu günstigen Preisen weiter“, sagt Walde. Das Sortiment der beiden jungen Männer ist vielfältig: „Von der Versace-Lederjacke über die Adidas-Jogginghose bis zum coolen Retro-Look oder No-Name-Produkt ist alles dabei“, sagt Walde. Offenbar funktioniert das Modell: „Es kommen jetzt schon Großhändler zu uns, um sich in Ronnenberg Waren auszusuchen“, berichtet Walde. Viele Händler würden auch online bei den beiden bestellen.

Fernes Geschäftsziel: Eigene Onlinemodekette

Walde ist der Sohn des Ronnenberger Gastronomen Henrik Walde. Gemeinsam mit Mihailov hat er vor zwei Jahren am Matthias-Claudius-Gymnasium das Abitur gemacht. Mihailov studiert inzwischen an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim (HAWK) das Fach „Branding Design“, die Lehre der Markenentwicklung. Wie sich Marken gestalten lassen, will Walde nun erst mal mit der noch jungen Firma in der Praxis beobachten. „Vielleicht wird aus unserem Geschäft irgendwann eine Onlinemodekette“, sagt Walde.

Beide legen Wert auf einen Grundsatz: Das Geschäft mit der günstigen Modeware muss dem Prinzip der Nachhaltigkeit entsprechen. Auch deshalb haben sie ihrer Firma den Namen „Attic Vintage“ gegeben. Frei übersetzt bedeute dies soviel wie Gebrauchtes vom Dachboden, das zwar alt sei, aber wieder seiner ursprünglichen Verwendung zugeführt werde, erläutern sie ihr Prinzip.

Firmengründer legen Wert auf Klimaschutz

Die jungen Männer sind auch um Klimaschutz bemüht: „Die Textilindustrie trägt mit ihrem jährlichen CO2-Ausstoß von rund 1,2 Milliarden Tonnen stark zur Klimakrise bei“, sagt Walde. Kleidung, die zum Teil in Billiglohnländern hergestellt werde, müsse rasch verkauft werden, weil die nächste Kollektion schon in den Depots warte. Diesem Trend wollen die Jungunternehmer entgegenwirken. „Mit Second-Hand-Vintage kommt man der Sache näher“, sagt Mihailov. Außerdem erlaube die Vintage-Mode, sich selbst in seinem Kleidungsstil zu verwirklichen, etwas anderes zu tragen als das, was gerade in sei. „Markenlos heißt nicht gleich uncool“, ergänzt Walde.

Modemarkt ist Premiere

Das Sortiment von Attic Vintage präsentieren die Firmengründer an diesem Wochenende zum ersten Mal für Laufkundschaft. Am Sonnabend und Sonntag, 28. und 29. August, können sich Besucher jeweils von 12 bis 21 Uhr in der Lütt Jever Scheune an der Straße Hinter dem Dorfe die Secondhandkleidung anschauen und günstig erwerben. Gastronom Walde bietet Leckereien vom Grill und kühle Getränke an. Besucher müssen negativ auf Corona getestet, geimpft oder genesen sein.

