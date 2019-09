Benthe

Superintendentin Antje Marklein hat den Kirchenkreistag (KKT) in Benthe für einen Blick auf die Entwicklung im Kirchenkreis genutzt. „Wir werden weniger in der Kirche. Der Relevanzverlust von Kirche in der Gesellschaft ist spürbar“, sagte sie. „Wir merken das alle vor Ort in den Gemeinden: Der Gottesdienstbesuch geht zurück. Kirchliche Gebäude stehen zur Disposition“, räumte sie weiter ein.

Marklein : „Regional denken“

Beim Kirchenkreis denke man deshalb zunehmend regional. „Wir merken, dass die Regionen hier schon lange und intensiv dem Strukturwandel begegnen, ja ihn willkommen heißen und die tragfähigen Strukturen der Kirchengemeinden ergänzen durch regionale und kirchenkreisweite Projekte“, sagte Marklein.

Menschen bräuchten die Kirche häufig an den Übergängen des Lebens. Taufen, Trauungen und Beerdigungen seien wichtige Kontaktflächen, so Marklein. Dahinter verberge sich meist eine große Sehnsucht nach Segen, nach Glück, nach dem, was trägt, wenn sonst nichts trägt. Außerdem nehme sie wahr, dass viele Menschen von der Kirche klare Positionen erwarten, beispielsweise zur Situation der Flüchtlinge auf dem Mittelmeer. „Der Aufruf christlicher Gruppen zum Engagement im Zusammenhang mit dem Klimawandel findet große Akzeptanz“, sagte sie mit Blick auf ein weiteres Beispiel und rief die KKT-Mitglieder mit ihren Gemeinden auf, sich auch am globalen Klimastreik in Hannover am 20. September zu beteiligen.

Antje Marklein spricht über die Rolle der Kirche in der Gesellschaft. Quelle: privat

Landeskirche schüttet 370.00 Euro Sonderzahlungen aus

Der KKT beschloss darüber hinaus, wie Sondermittel der Landeskirche Hannover verwendet werden sollen. Aufgrund einer guten Einnahmesituation in der Landeskirche erhält der Kirchenkreis fast 370.000 Euro. Diese sollen in zwei Sonderzahlungen von rund 221.500 Euro an die Kirchen- und Kapellengemeinden verteilt werden. Jede Gemeinde, egal wie viele Mitglieder, erhält einen Sockelbetrag von 2838,91 Euro, außerdem noch 3,90 Euro pro Gemeindemitglied. Die dritte Sonderzahlung von gut 147.600 Euro geht je zur Hälfte an die drei Kirchenregionen und den Kirchenkreis. Das Gremium verfügte ebenso, dass bei Veranstaltungen des Kirchenkreises „in erster Linie“ Lebensmittel aus artgerechter Haltung, aus regionalem und saisonalem Anbau und unter dem Aspekt der Müllvermeidung verwendet werden.

Noch bis Mittwoch, 25. September, laufen die Wahlen zur 26. Landessynode, bei der die Mitglieder der Kirchenkreistage wahlberechtigt sind. Sieben der 15 Kandidaten aus dem Wahlbereich II, zu dem auch der Kirchenkreis gehört, stellten sich während der Sitzung vor, darunter aus dem Kirchenkreis Pastor Sebastian Kühl aus Egestorf und Brigitte Kumkar.

