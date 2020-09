Empelde

Während der Regionsentdeckertag in diesem Jahr in Hannover ein abgespecktes Programm anbietet, ist Ronnenberg diesmal mit einem Angebot im Stadtgebiet dabei. Auf dem Waldberg in Empelde wurde ein Kulturprogramm vorbereitet, das am Sonntag, 13. September, um 12.15 Uhr beginnt.

Wie in den vergangenen 32 Jahren besteht am Regionsentdeckertag die Gelegenheit, spannende Orte in der Region Hannover kennenzulernen und auch Kultur – Musik, Lesungen, Führungen – wieder live und vor allem gemeinsam zu erleben. „Wir haben das Kulturprogramm, das sonst auf und um den Opernplatz stattfindet, auf viele verschiedene Schauplätze in der Region verteilt, und bieten so regionalen Künstlerinnen und Künstlern, die im ersten Halbjahr kaum Gelegenheit hatten zu arbeiten, eine Bühne“, sagt Regionspräsident Hauke Jagau – 14 sind es insgesamt.

Harfenmusik, Bauchredner und Indie-Legende Kuersche

An 30 Orten in der Region Hannover freuen sich die Region Hannover und ihre Mitveranstalter auf Besuch. In der Regel ist eine Online-Anmeldung für das gewählte Tourenziel, das Programm am Ort und das gewünschte Zeitfenster notwendig. Das ist im Internet unter entdeckertag.de möglich. Per E-Mail bestätigt das Veranstaltungsteam der Region Hannover retour die Teilnahme und gibt zudem praktische Tipps zur Anreise mit Bussen, Bahnen oder dem Fahrrad.

Konkret geht es auf der früheren Kalihalde in Empelde mit einem Konzert der Glasharfenistin Josephine auf der Bergbühne um 12.15 Uhr (und wieder um 13.30 Uhr) los. Um 14.45 Uhr schlägt das Perkussions-Expertenteam Trommelfeuer zu. Ab 16.15 Uhr übernehmen VocalDente die Mikros.

Auf der benachbarten Waldbühne jazzt das Knut Richter Trio um 12.15 Uhr, gefolgt von Bauchredner Jan Mattheis um 13.30 Uhr. Indie-Legende Kuersche betritt ab 14.45 Uhr die Bühne, ehe Bluescase um 16 Uhr die Gitarren einstöpseln.

Für die Besucher gibt es einen kostenlosen besonderen Ausblick auf Ronnenberg und die umliegende Region inklusive. Der Zugang zum Waldberg erfolgt über das Werkstor an der Hansastraße.

