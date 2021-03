Ronnenberg

Fröhliche, ausgelassene Begegnungen müssen die Menschen während der Pandemie nicht nur innerhalb des örtlichen Freundeskreises oder der Familie entbehren. Auch international liegen die Treffen bereits seit rund einem Jahr auf Eis. „Wir haben so gut wie keinen Kontakt zu unseren Partnerstädten“, räumt Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms ein. Das Betrifft das thüringische Ronneburg und Swarzedz in Polen, wie auch das französische Duclair, zu dem die Stadt bereits eine mehr als 50 Jahre alte Freunschaft pflegt.

Erste Besuche für 2021 sind bereits abgesagt

Im September 2018 hatten Harms und Duclairs Bürgermeister Jean Delalandre die Freundschaft beider Städte mit einer Unterschrift unter der Partnerschaftsurkunde erneuert. Jetzt herrscht annähernd Funkstille zwischen den Freunden beiderseits der deutsch-französischen Grenze. „Die Partnerschaft lebt auch davon, dass Gäste hier wie dort in den Familien aufgenommen werden“, erklärt Harms. Das sei derzeit nun einmal nicht möglich. Im vergangenen Jahr habe es deshalb keine offiziellen Begegnungen gegeben – und auch für 2021 sind bereits Besuche des Sportvereins SG 05 Ronnenberg, der städtische Jugendaustausch und Aktionen im Stadtteil Ihme-Roloven mit dem dortigen Partnerort Ranes in Frankreich abgesagt worden.

Jean Delalandre und Stephanie Harms unterschreiben 2018 die neue Partnerschaftsurkunde zwischen Ronnenberg und Duclair. Quelle: Ann-Katrin Wucherpfennig

Für die anstehenden Feierlichkeiten zum Partnerschaftsjubiläum mit dem polnischen Swarzedz sieht Harms auch bereits dunkle Wolken am Horizont. „Im ersten Halbjahr geht gar nichts“, sagt sie. Auch danach dürfte es noch schwierig bleiben, die 30 gemeinsamen Jahre gebührend zu begehen.

Freunde fehlen die persönlichen Kontakte

Auch für den Partnerschaftsverein muss Paul Krause das fehlen persönlicher Kontakte bedauern. Seit rund zwölf Monaten beschränke sich der Austausch mit den Freunden in Duclair auf das Telefon und Emails. Die maßgeblichen Figuren in der Partnerschaft seien häufig im zumindest leicht fortgeschrittenen Alter, sodass das Risiko bei einer Ansteckung mit dem Coronavirus erheblich wäre.

Krause berichtet aber, dass die Menschen in Duclair inzwischen nicht mehr so scharfen Einschränkungen unterliegen, wie noch im vergangenen April und Mai, als das Département Seine-Maritime, in dem die Stadt liegt, eines der Corona-Hotspots Frankreichs war. Demnach gehören die Ausgangssperren, die nur mit Passierscheinen und zur Grundversorgung ausgesetzt werden konnten, der Vergangenheit an. „Auch in Duclair haben inzwischen die Impfungen begonnen“, weiß Harms zu erzählen.

Menschen in Duclair sitzen mit Maske unterm Weihnachtsbaum

Dass die Umstände auch in Frankreich zu skurrilen Situationen führen, weiß Krause zu erzählen. Er erhielt von Odile Cadinot vom französischen Komitee ein Foto von der heimischen Weihnachtstafel, an der die auch in Ronnenberg gut bekannte Frau mit sieben Enkeln saß – alle mit einem Mund-Nase-Schutz ausgerüstet. Auch für Krause kommen Besuche vorerst nicht infrage: Mann wolle niemanden gefährden, erklärt er. „Wir haben die Begegnungen gedanklich heruntergefahren.“

Aus den anderen Partnerstädten hat der Partnerschaftsverein noch weniger zu berichten. Nach Polen gebe es derzeit keine Kontakte, sagt Krause. In Bezug auf die Jubiläumsfeiern sei zunächst Geduld gefragt. Die Freunde im thüringischen Ronneburg plagten sich derweil außer mit der Pandemie mit einem weiteren Problem: Ein Feuer hat dort in der Innenstadt zwei Wohnhäuser schwer beschädigt und unbewohnbar gemacht. Ein 77-jähriger Mann wurde dabei verletzt.

Von Uwe Kranz