Ronnenberg

Radfahrern ist diese Strecke schon seit langem ein Dorn im Auge: Der Radweg entlang der Gehrdener Straße gleicht einer Huckelpiste. Viele Unebenheiten erschweren es den Zweiradfahrern, auf diesem Weg von Gehrden nach Ronnenberg oder in umgekehrte Richtung zu gelangen. Die gute Nachricht: Noch in diesem Jahr soll der Fahrweg saniert werden, die schlechte: Wegen ausbleibender Fördermittel wird die Stadt nur die Oberfläche des Radweges sanieren.

Zunächst lief alles im Sinne der Zweiradbefürworter. Auf eine Initiative der Grünen hatte der Ausschuss für Stadtplanung die Sanierung dieses Radweges während der Beratung des neuen Straßensanierungsprogramms für die Jahre 2019 bis bis 2022 zeitlich vorgezogen. Erstmals waren in diesem Programm auch die Geh- und Radwege mitgeplant worden. Die Besonderheit: Die Stadt saniert Geh- und Radwege überwiegend nur dann, wenn auch Sanierungen der darunter befindlichen Kanäle anstehen. Das spart Kosten. Im Fall der Gehrdener Straße und der Barbarastraße in Empelde macht die Verwaltung 2019 Ausnahmen, da dort die Verkehrssicherungspflicht zur Eile drängt.

Fördermittel nur für erheblich breiteren Radweg

Gern hätten die Ronnenberger dazu auch Fördergeld in Anspruch genommen. Die Auslotung der Möglichkeiten ist auch der Grund, warum die Planungen für die Gehrdener Straße noch am Anfang stehen. Jetzt ist klar, dass es keine Zuschüsse geben wird. „Voraussetzung war, dass der Radweg erheblich verbreitert wird“, erklärt der zuständige Fachbereichsleiter Wolfgang Zehler. Dazu hätte die Stadt aber weitere Fläche ankaufen müssen. Deshalb entschied man sich nun, lediglich mit eigenen Mitteln die Oberfläche des Radweges – mit entsprechend neuem Unterbau – zu erneuern.

Dazu muss zunächst ein Planungsbüro einen genauen Kostenplan entwickeln, auf dessen Grundlage eine Ausschreibung der Arbeiten erfolgen kann. Im Haushalt der Stadt für 2019 sind auf Grund von Erfahrungen aus früheren Projekten grob 180.000 Euro für die Arbeiten eingeplant worden. „Wir warten jetzt auf das Ergebnis des Planungsbüros“, sagt Zehler.

Für 2019 sind nach Inhalt des Maßnahmenprogramms weitere Sanierungen an der Straße Am Kuhstall und an der Dorfstraße in Vörie sowie an der Schulstraße in Linderte geplant.

Weitere Themen aus Ronnenberg

Alle aktuellen Themen aus Ronnenberg finden Sie unter haz.de/ ronnenberg.

– Diese Radwege und Straßen baut die Region im Stadtgebiet aus

Von Uwe Kranz