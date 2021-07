Ronnenberg

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Sonnabend einen Kiosk in Ronnenberg überfallen und Bargeld erbeutet. Die maskierten Täter bedrohten eine Mitarbeiterin mit Schusswaffen und forderten die Herausgabe des Geldes. Mit der Beute ergriffen die Männer die Flucht, die Frau blieb unverletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

Nach Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover betraten die beiden Männer am Samstagabend gegen 21.50 Uhr den Kiosk an der Straße Hagacker in Ronnenberg. Sie bedrohten die 31 Jahre alte Mitarbeiterin sofort mit Schusswaffen und forderten von der Frau Geld aus der Kasse. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, lud einer der Räuber seine Waffe durch. Nachdem die Täter in den Besitz einer größeren Geldsumme gekommen waren, ergriffen sie die Flucht in Richtung Gehrdener Straße und dann weiter in die Straße Am Kalischacht. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung blieben die Täter verschwunden. Die Mitarbeiterin überstand den Überfall unverletzt.

Zeugen können erste Täterbeschreibungen abgeben

Die Frau und ein Zeuge, der sich zum Zeitpunkt des Überfalls ebenfalls in dem Kiosk aufhielt, konnten die Täter näher beschreiben. Demnach waren beide etwa 25 Jahre alt und mollig. Die Täter haben einen dunklen Teint und womöglich türkische Wurzeln, da durch den Zeugen türkische Wortfetzen wahrgenommen wurden.

Einer der Männer war etwa 1,85 Meter groß und trug zum Zeitpunkt der Tat einen schwarzen Pullover, eine lange dunkle Hose sowie eine schwarze Sturmhaube. Er führte eine schwarz-silberne Pistole mit sich. Sein Komplize wurde als etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er war ebenfalls mit einer schwarzen Sturmhaube sowie einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Dieser Mann bedrohte die Frau mit einer schwarzen Pistole.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder den beiden gesuchten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst in Hannover unter Telefon (0511) 1095555 zu melden.

Von Uwe Kranz