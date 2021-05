Ronnenberg

Auf keinen Fall sollte es bei der Abstimmung im Rat der Stadt Ronnenberg am Mittwoch ein „zweites Gehrden“ geben. Das hatten Politiker aller Fraktionen bereits im Vorfeld betont. Trotzdem überraschte es, dass am Ende bei der Entscheidung über den Bau eines neuen Betriebshofes der Firma Regiobus in Weetzen Gegenstimmen und Enthaltungen komplett ausblieben. Die Region Hannover und das Busunternehmen können jetzt mit den konkreten Planungen beginnen. Zum Jahreswechsel 2026/2027 soll das Depot nach derzeitigen Prognosen den Betrieb aufnehmen.

Erwartete Gegenstimmen bleiben aus

Möglich wurde die Entscheidung für Weetzen erst, weil der Rat in Gehrden dies im Herbst 2020 mehrheitlich abgelehnt hatte. Bei der erneuten Standortsuche kamen Region und Regiobus schnell auf Ronnenberg zurück, das im ersten Prozess 2019 zunächst das Nachsehen gehabt hatte. „Damals spielte die Zeit eine große Rolle. Das ist jetzt anders, da in Gehrden viel Zeit verloren wurde“, stellte Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) im Rat noch einmal fest.

Obwohl alle Ronnenberger Fraktionen die Ansiedlung des Betriebshofes in der Stadt befürworteten, war bei der Abstimmung im Rat auch mit Gegenstimmen gerechnet worden. „Wir hatten gehofft, dass sich Regiobus für den Standort in der Kernstadt Ronnenberg entscheidet“, sagte Gerald Müller (CDU) für die Gruppe mit Freien Wählern und FDP. Er hielt es deshalb für möglich, dass nicht alle Mitglieder der Gruppe für den Standort im Stadtteil Weetzen stimmen würden. Anders als in der Nachbarkommune, wo die politische Zustimmung vor der Ratsentscheidung immer mehr bröckelte, standen beim Votum in Ronnenberg dann aber alle Ratsmitglieder hinter der Entscheidung, die Regiobus mithilfe einer umfassenden Bewertungsmatrix und einem eindeutigen Ergebnis für Weetzen getroffen hatte.

CDU sieht einige Fragen unbeantwortet

Für Paul Krause (SPD) ist das eine Entscheidung mit immenser Bedeutung für die Stadt. Er verglich die Regiobus-Ansiedlung mit dem Ausbau der Bundesstraße 217 vor 20 Jahren und hob die Vorzüge des Millionenprojektes hervor: weitgehend krisensichere Arbeitsplätze, die nach Tarif bezahlt würden, mehr als 30 Ausbildungsplätze und die Anwendung moderner Technologien wie Elektro- und Wasserstoffmobilität.

Trotz aller Euphorie verwies Müller auf einen umfassenden Fragenkatalog, den seine Gruppe zu Beginn des Entscheidungsprozesses aufgestellt hatte. Einige dieser Fragen seien noch immer nicht beantwortet, beanstandete er. Die Hoffnung des CDU-Politikers ist es, dass die Verwaltung nun alles mögliche in Bewegung setze, um ein weiteres Gewerbegebiet in unmittelbares Nähe auf den Weg zu bringen. Im Sog von Regiobus soll dieses Gebiet der Stadt auch nötige Gewerbesteuereinnahmen einbringen.

Diesen Vorstoß unterstützen auch die Grünen, wie Uwe Buntrock erklärte. In der Regiobus-Entscheidung für Weetzen, wo sich die benötigte Fläche in unmittelbarer Nähe zum S-Bahnhof befindet, sieht er auch einen Beitrag zum Klimaschutz. Ein Teil der Verkehrswende sei das neue Depot ohnehin mit dem Fokus auf die Elektro- und Wasserstofftechnologie.

Von Uwe Kranz