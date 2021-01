Ronnenberg

Die Ansiedlung eines neuen Busdepots in Ronnenberg unterstützen CDU, Freie Wähler und FDP im Rat „in vollem Umfang“. Anders als die Grünen, die sich Anfang Dezember 2020 deutlich für einen möglichen Standort in Weetzen positioniert hatten, plädiert die Gruppe 2 für die Fläche an der Grenze zu Gehrden neben der Biogasanlage zur Realisierung des Neubaus.

Mit dem Betriebshof wäre Ronnenberg weithin im Gespräch

Die Grünen hatten sich gegen den Standort an der Stadtgrenze ausgesprochen, da sie befürchten, Vorteile der Ansiedlung mit der Nachbarstadt teilen zu müssen. „Selbst wenn einige Mitarbeiter von Regiobus tatsächlich in Gehrden wohnen oder einkaufen würden, die Stadt Ronnenberg würde unmittelbar durch die geplante Zusammenarbeit mit Regiobus profitieren“, sagt Gerald Müller, Sprecher der Gruppe 2.

Bei einem solchen Leuchtturmprojekt könne es für eine Entscheidung des Rates nicht darauf ankommen, dass tatsächlich alle denkbaren Vorteile nur in der Kommune ankommen, auf deren Gebiet sich die Einrichtung befindet, meint Müller. Um es – nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt des Stadtmarketings – deutlich auszudrücken: Die Stadt Ronnenberg wäre bei Ansiedlung des modernsten Betriebshofes der Republik nicht nur in der Region, sondern weit darüber hinaus im Gespräch, meint er.

„Bau in Weetzen könnte Aus für Bahnquerung sein“

Für die Gruppe 2 gebe es „zahlreiche Argumente, die gegen die Ansiedlung von Regiobus am Standort Weetzen sprechen“, erklärt Müller. Er verweist auf einen möglichen räumlichen Konflikt mit der Erweiterung des Park-and-ride-Platzes am Bahnhof Weetzen. „Im Zuge des Ausbaus dieses Verkehrsknotenpunktes wäre das eine fatale Fehlentscheidung“, sagt Müller. Auch könne die Ansiedlung von Regiobus an der Bröhnstraße das Aus für eine barrierefreie Querung der Bahn in diesem Bereich bedeuten, befürchtet der Politiker. Seit Jahren kämpfen Ortsrat und Bürger in Weetzen für eine Bahnüber- oder -unterführung.

Die ortsfernere Variante an der Biogasanlage hat aus Sicht der Gruppe 2 mehr Vorteile. So seien Beeinträchtigungen der Weetzer Bürger aufgrund eines Betriebs „rund um die Uhr“ dort deutlich geringer. Die Weetzer Flächen seien dagegen später auch ohne Sogwirkung des Betriebshofes problemlos zu vermarkten und stünden dann zudem in vollem Umfang Gewerbetreibenden zur Verfügung.

Regiobus prüft auch andere Standorte

Im Endeffekt sei aber doch entscheidend, dass die Ronnenberger durch die Ansiedlung von Regiobus keine Nachteile erlitten. Dies sei bei einer Errichtung des Betriebshofes an der Biogasanlage nun eindeutig der Fall. Die Voraussetzungen seien an dieser Stelle bereits geprüft und von Regiobus für gut befunden worden, so Müller.

In nur 50 Metern Entfernung sollte der Betriebshof ursprünglich auf Gehrdener Gebiet entstehen. Der dortige Rat hatte das Projekt aber Anfang Oktober platzen lassen. Die Firma Regiobus hat daraufhin in den vergangenen Wochen neben den Flächen in Ronnenberg auch potenzielle Standorte in Springe, Wennigsen und Seelze geprüft. Ein Ergebnis dieser Prüfung wurde allerdings noch nicht bekannt.

Von Uwe Kranz