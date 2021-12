Ronnenberg

Wie zufrieden sind die Fahrgäste aus Ronnenberg und Gehrden mit den Vorzügen, die die Bus-Sprinterlinie 500 bietet? Bereits seit Ende November untersucht die Region Hannover, ob der Service dieser Schnellverbindung zu den Bedürfnissen der Fahrgäste passt. Gleichzeitig soll den Nutzern das Angebot bewusst gemacht werden. Die Region greift dazu experimentell auf sogenannte Challenges – eine Art digitaler Wettbewerb – zurück, mit deren Hilfe die Erfahrungen der Kunden erfasst werden sollen. Die Stadt Ronnenberg ruft die Fahrgäste aus ihrem Zuständigkeitsgebiet zum Mitmachen auf.

Die Region und die Betreiberfirmen Regiobus und Üstra sehen in den Sprinterlinien ihr Premiumangebot und preisen die Vorteile an: enge Taktung, direkte Verbindungen zwischen Hannovers Innenstadt und den Kommunen, neue Fahrzeuge mit besonderer Ausstattung. Doch ist das allen klar, die mit der 500er-Linie nach Hannover und zurück fahren?

Region Hannover testet neue Dialog-Form

„Wir möchten das Angebot auf neue Art bewusst machen und erfahren, ob der Service zu den Bedürfnissen der Fahrgäste passt“, erklärt Katja Striefler vom Team ÖPNV-Marketing der Region in einer Broschüre, die zu den spielerischen Wettbewerben im Umlauf ist. Diese neue Form des Dialogs hat sich die Region in sozialen Medien wie TikTok und Instagram abgeschaut. Dort seien sie sehr beliebt, heißt es.

Fünf solcher Challenges stehen zur Auswahl. Dahinter verbergen sich Themen, zu denen die Fahrgäste ihre Sichtweisen, Einschätzungen und Meinungen mit anderen teilen sollen. Dabei sollen die Challenges Spaß mit dem Nützlichen verbinden. Zusätzlich, so die Hoffnung, könnten potenzielle Fahrgäste gewonnen und der Bekanntheitsgrad des Angebots erhöht werden. Zeitgleich sind die Challenges auch Teil eines europäischen Forschungsprojektes Transport Innovation Gender Observatory (TInnGO), in dem Strategien und Aktionspläne für nachhaltige Mobilität entwickelt werden. Allerdings fehlt dabei der Schneeballeffekt, den Challenges normalerweise in den sozialen Netzwerken erzeugen, wenn die Teilnehmer andere Nutzer durch für alle sichtbare, zum Teil namentliche, „Nominierungen“ ebenfalls zur Teilnahme drängen.

Das sind die Challenges

Die fünf Themen der Challenges haben folgende Überschriften:

Wie ist es, im 500er-Bus mit Kinderwagen und Kindern unterwegs zu sein?

Vom Shopping in der Innenstadt Hannovers ohne Umsteigen zurück nach Hause – passen die Einkaufstüten überhaupt rein?

WLAN an Bord – probiere es aus! Wie nutzt du es – posten, liken, teilen?

Auf dem Weg vom Umland in die Stadt – was gibt es entlang der Strecke zu entdecken?

Passt auch das Fahrrad in den 500er-Bus? Und wie weit komme ich damit?

Mit dem Smartphone und einem QR-Code ist man dabei

Zum Mitmachen müssen Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfach einen QR-Code an der Haltestelle mit dem Smartphone einscannen, eine der fünf Challenges aussuchen und die dazugehörigen Fragen beantworten. Wer möchte, kann an allen Challenges teilnehmen und sich damit möglicherweise auch die Fahrzeit verkürzen.

„Die Stadt Ronnenberg lädt ein, am Experiment teilzunehmen, damit die komfortable Sprinterlinie 500 im Sinne der Nutzerinnen und Nutzer noch weiter verbessert werden kann“, wirbt Andrea Unterricker, Teamleiterin Ökologie, Klimaschutz der Stadt Ronnenberg für das Experiment. Mindestens bis zum Jahresende sei das Projekt angelegt, eine Verlängerung aber möglich, erklärt sie. „Es ist ein Experiment – das heißt, wir probieren aus und wollen aus den Erfahrungen lernen. Deshalb freuen wir uns über alle Rückmeldungen“, betont Striefler. Die Ergebnisse sollen später auf www.sprinth.de bekannt gemacht werden.

Von Uwe Kranz