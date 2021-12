Weetzen

Mit einem Reißverschluss, der rings um den Grund eines Silos gezogen wird, vergleicht Frank Schulz, Allgemeiner Vertreter des Ronnenberger Bürgermeisters, das Vorgehen bei der Sprengung der Betonriesen in Weetzen. Bei letzten Akt zum Abriss der früheren Zuckerfabrik sollen die rund 40 Meter hohen Betonbehälter im unteren Bereich mit Bohrungen perforiert und mit vielen hundert Ladungen zu Fall gebracht werden. Der erste von drei Terminen für dieses Vorhaben ist am Mittwoch, 15. Dezember, gegen 14 Uhr. Weitere sollen jeweils im Wochentakt bis zum Jahresende folgen.

Regenbogenschule wird Notunterkunft für alle Fälle

Die Stadt Ronnenberg hat einen Plan erarbeitet, nachdem die Anwohner für die Sprengung ihre Wohnungen und einen Sperrradius verlassen müssen. „Alle werden einzeln informiert“, kündigt Schulz an. Ob die Bürger der Aufforderung, bis 13.30 Uhr die Sperrzone verlassen zu haben, nachkommen, werde zudem vor jeder Sprengung überprüft. Für alle, die sich das Spektakel nicht – aus sicherer Entfernung – ansehen wollen, steht die Aula der Regenbogenschule als Notunterkunft bis zur angekündigten Rückkehr um etwa 15.15 Uhr bereit. Das gelte auch für den Fall, „dass mehr passiere, als erwartet werden kann“, wie es Schulz formuliert. Das Vertrauen der Verwaltung gilt allerdings dem erfahrenen Sprengmeister Karl-Heinz Bühring von der Firma A&S Betondemontage aus Lehrte.

Wer Hilfe benötigt oder sich zum Zeitpunkt der Evakuierung in häuslicher Quarantäne befindet, wird gebeten, sich unter Telefon (05132) 872746 bei der ausführenden Firma zu melden.

Ähnlich wie auf diesem Bild bei der Schornsteinsprengung im Sommer soll der Sockel der Silos mit Bohrungen für Sprengsätze quasi perforiert werden. Quelle: Sarah Istrefaj

Auch die Verkehrswege in unmittelbarer Nähe zu den drei Silos werden für die Sprengarbeiten unterbrochen. Zum Einen muss der Bahnverkehr auf der Strecke nach Hameln, die westlich am Fabriksgelände vorbeiführt pausieren. Außerdem wird die Humboldtstraße im Norden von 13.30 Uhr bis etwa 14.30 Uhr zwischen der Hauptstraße und den Bahnübergängen für alle Verkehrsbewegungen gesperrt.

Auch die Zuwege über die Bahnhofstraße und die Dietrich-Bonhoeffer-Straße sind in diesem Zeitraum nicht befahrbar. Die Verwaltung empfiehlt Verkehrsteilnehmern den Stadtteil Weetzen zu umfahren, oder über die Bröhnstraße auszuweichen. Die gesperrten Strecken verlaufen nur wenige Meter neben den Silos.

„Sprengmeister hat große Routine“

Schulz ist sich indes sicher, dass die verbliebenen Silos von den Sprengungen nicht beeinträchtigt werden. Die Bauwerke sollen durch die Sprengung in sich zusammen und in Richtung der inzwischen freien Fabriksfläche fallen, erklärt er. „Als Laie kann man sich das nicht vorstellen, dass die direkt daneben stehenden Silos nicht betroffen sind“, sagt Schulz. „Aber der Sprengmeister kriegt das so hin hin. Er hat große Routine.“ Diese hat Bühring bereits im Sommer unter Beweis gestellt, als er den massiven Schornstein auf dem Gelände gesprengt hat.

Auf dem Fabriksgelände soll, nach Plänen der Eigentümer Wohnbebauung entstehen. Nach jahrelangem Hickhack um den Abriss, soll mit der Sprengung eine Frist des Ortsrates erfüllt werden, nachdem die Fabrik bis zum Jahresende abgeräumt sein soll. Ob diese als erfüllt angesehen wird, darüber will der Ortsrat im Januar 2022 beraten.

Von Uwe Kranz