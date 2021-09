Weetzen

Nach einem Jahr coronabedingter Pause lädt der Weetzener Verein für Denkmalpflege für Sonnabend, 25. September, wieder zu einem unterhaltsamen Konzert in die Alte Kapelle ein. Zu Gast ist „FeelHarmonica“, eines der ungewöhnlichsten Trios in der Region. Ungewöhnlich ist sowohl die Besetzung – Mundharmonika, Cello und Gitarre – als auch das Programm, das unter dem Motto „tendenziell kriminell“ steht. Es umfasst Filmmusiken und Titelsongs aus Kriminalfilmen, Western oder Fernsehserien wie „Derrick“ und „Tatort“, aus Genres also, in denen die Mundharmonika unverzichtbares Soloinstrument war und ist. Natürlich darf dabei nicht das berühmte Stück „Spiel mir das Lied vom Tod“ fehlen.

„Die Mundharmonika ist sicherlich eines der am meisten unterschätzten Instrumente, da viele sie nur mit Lagerfeuerromantik in Verbindung bringen“, meint Werner Pfizenmaier. Wer ihn jedoch spielen hört, wird schnell eines Besseren belehrt.

Geboren in Stuttgart, erlernte er das Mundharmonikaspiel im Selbststudium als Jugendlicher Anfang der Fünfzigerjahre, der großen Zeit der europäischen Mundharmonikabewegung. Er spielte von 1955 bis Ende 1960 als Melodiespieler im Orchester, das er auch ein Jahr leitete. Außerdem konzertierte er mit dem Stuttgarter Mundharmonika-Trio „Comet“. Erst 1995 reaktivierte er die Mundharmonika wieder für sich und spielt seither im Trio „Harmonics“ und mit Gründung 2006 im Trio „FeelHarmonica“ in Hannover.

Bei großer Nachfrage ist ein zweites Konzert möglich

Seine beiden Mitspieler sind ebenfalls bekannte, erfahrene Profimusiker: Roland Baumgarte, geboren in Zürich, übersiedelte bald nach Hannover. Das Violoncello-Studium absolvierte er an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover, wo er bei Horst Beckedorf zum Instrumentallehrer und Orchestermusiker ausgebildet wurde. Schon bald galt seine besondere Vorliebe der Ensemblearbeit, wobei er sich bis heute auch als Chor- und Orchesterdirigent betätigt.

Leonhard Brandstetter, geboren in Berlin und als Sohn eines Kirchenmusikers von Anfang an mit Musik groß geworden, erhielt mit zehn Jahren ersten Gitarrenunterricht. Es folgte ein Studium an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Engagements führten ihn über Deutschland hinaus. Neben seiner Konzerttätigkeit als Solist und Begleiter in kammermusikalischen Besetzungen unterrichtet er als Privatlehrer.

Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Eine Anmeldung ist per Email an info@denkmalpflege-weetzen.de oder unter Telefon (05109) 2911 möglich. Sollten mehr Anmeldungen vorliegen als Plätze vorhanden sind, kann das Konzert ab 20 Uhr wiederholt werden.

Von Uwe Kranz