Den Bedarf ermitteln und Interessen abfragen: Die Volkshochschule ( VHS) Calenberger Land will unter ihrem neuen Leiter Kersten Prasuhn auch am VHS-Standort in Ronnenberg bei der Kurs-Planung künftig viel mehr spezielle Wünsche verschiedener Zielgruppen berücksichtigen.

Prasuhn will als Leiter und Geschäftsführer der Bildungseinrichtung mit 34 Mitarbeitern und rund 500 Dozenten neue Entwicklungen anstoßen. Auch das Kursprogramm soll neu ausgerichtet werden.

Die Räume der Volkshochschule sind am Standort in Ronnenberg an der Stillen Straße in Empelde untergebracht. Quelle: Ingo Rodriguez

In Ronnenberg hat sich Prasuhn in der Stadtverwaltung vorgestellt und dort Wünsche abgefragt. Für Bürgermeisterin Stephanie Harms etwa sei es erstrebenswert, mit VHS-Angeboten Jugendlichen Lust auf politische Bildung zu machen. Prasuhn will aber auch noch weitere Interessen junger Leute ermitteln.

„Ich will Kontakt zum Jugendparlament aufnehmen und auch die städtischen Jugendpfleger einbinden“, sagte Prasuhn.

Training für Führungskräfte

Laut Prasuhn sollen im Programm weiterhin die bislang stark nachgefragten und spezifischen Kurse zu finden und zu buchen sein. Gleichzeitig plant er, lokale Akteure stärker einzubinden und mit ihnen individuelle Bildungsangebote zu entwickeln.

Bei seinem Besuch in der Ronnenberger Stadtverwaltung sei außerdem ein großer Bedarf an Trainings für Führungskräfte deutlich geworden. „Gute Fortbildungsmöglichkeiten für Verwaltungskräfte mit großen Aufstiegschancen, aber auch für die, die bereits Führungspositionen bekleiden, sind offenbar in Ronnenberg von großem Interesse“, berichtet der neue VHS-Leiter.

